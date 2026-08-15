“Πρωτοφανές” χαρακτήρισε το φαινόμενο που έπληξε την ανατολική Μάνη, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Εξαρχάκος.

“Είναι μια κατάσταση πρωτόγνωρη για την περιοχή μας” ανέφερε και πρόσθεσε: “Έχουν πληγεί οι κοινότητες Νύμφη, Εξωνύμφη Κοκάλα και Λάγια. Υπάρχουν αναφορές για σημαντικές ζημιές σε σπίτια και κυρίως στο οδικό δίκτυο, όπου σε συγκεκριμένες περιοχές έχει υποστεί καταστροφή. Ευτυχώς δεν κινδύνευσαν άνθρωποι”.

Ζημιές φέρεται να έχουν προκληθεί επίσης σε Οίτυλο, Καραβοστάσι και Αλύπα, όπου εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα που προκλήθηκαν από την καταρρακτώδη βροχή στη Ανατολική Μάνη, σύμφωνα με την αναπληρώτρια Δήμαρχο Γεωργία Λυροφώνη.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, “αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί στη θάλασσα, ενώ έχουν σημειωθεί σημαντικές ζημιές στο οδικό δίκτυο, τόσο στο οδόστρωμα όσο και σε γέφυρες”.

Η κ. Λυροφώνη σημείωσε επίσης ότι «αρκετά άτομα έχουν ζητήσει την απομάκρυνση τους από τις πληγείσες περιοχές και έχει οργανωθεί η φιλοξενία τους στο κλειστό γυμναστήριο της Αρεόπολης”.