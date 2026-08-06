Αίσιο τέλος είχε η νυχτερινή περιπέτεια τετραμελούς οικογένειας από τη Γαλλία, η οποία εγκλωβίστηκε το βράδυ της Τετάρτης (05/08) στο Φαράγγι του Βυρού, στη Δυτική Μάνη.

Η συντονισμένη επιχείρηση της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και εθελοντών οδήγησε στον ασφαλή εντοπισμό και την έξοδο των περιπατητών από το δύσβατο σημείο μέσα σε περίπου δυόμισι ώρες.

Η κλήση στο 112 και η νυχτερινή κινητοποίηση

Η κλήση στον αριθμό εκτάκτου ανάγκης 112 πραγματοποιήθηκε στις 22:00 το βράδυ.

Η οικογένεια, αποτελούμενη από δύο γονείς και τα δύο έφηβα παιδιά τους, ζήτησε βοήθεια, καθώς είχε χάσει το σηματοδοτημένο μονοπάτι κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας και δεν μπορούσε να βρει διέξοδο.

Για τον εντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας με τέσσερις πυροσβέστες, στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Καρδαμύλης, ο Εθελοντικός Σύλλογος Πολιτικής Προστασίας ΓΑΙΑ, με 12 εθελοντές και τρεις πολίτες.

Η επιχείρηση διεξήχθη υπό τον συντονισμό αξιωματικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Αίσιο τέλος μέσα σε δυόμισι ώρες

Παρά το σκοτάδι και το ιδιαίτερα δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής, οι διασώστες κατάφεραν να εντοπίσουν την οικογένεια. Αφού διαπιστώθηκε ότι όλα τα μέλη της ήταν καλά στην υγεία τους, οδηγήθηκαν με ασφάλεια στην έξοδο του φαραγγιού.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε περίπου στις 00:30, έπειτα από περίπου δυόμισι ώρες προσπαθειών.

Η έκκληση του Συλλόγου ΓΑΙΑ προς τους επισκέπτες

Με αφορμή το περιστατικό, οι άνθρωποι του Εθελοντικού Συλλόγου Πολιτικής Προστασίας ΓΑΙΑ απευθύνουν έκκληση στους επισκέπτες της περιοχής:

Να αποφεύγουν την πεζοπορία σε φαράγγια και ορεινές διαδρομές όταν πλησιάζει η δύση του ηλίου.

Να κινούνται αποκλειστικά στα σηματοδοτημένα μονοπάτια.

Να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Σε περίπτωση ανάγκης, να καλούν άμεσα το 112.

Ολόκληρη η ανάρτηση των εθελοντών «ΓΑΙΑ» της Δυτικής Μάνης:

«Επιτυχής επιχείρηση διάσωσης στο Φαράγγι του Βυρού – Δυτική Μάνη

Απόψε το βράδυ ολοκληρώθηκε με επιτυχία επιχείρηση διάσωσης μιας τετραμελούς οικογένειας από τη Γαλλία (γονείς και δύο έφηβα παιδιά), η οποία εγκλωβίστηκε σε δύσβατο και απροσπέλαστο σημείο στο Φαράγγι του Βυρού, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Εξωχωρίου του Δήμου Δυτικής Μάνης, αφού έχασε το σηματοδοτημένο μονοπάτι κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας.

Η κλήση στο 112 πραγματοποιήθηκε στις 22:00 και άμεσα κινητοποιήθηκαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας, το Αστυνομικό Τμήμα Καρδαμύλης και ο Εθελοντικός Σύλλογος Πολιτικής Προστασίας ΓΑΙΑ.

Παρά το σκοτάδι και το ιδιαίτερα δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής, οι διασώστες κατάφεραν, ύστερα από συντονισμένη προσπάθεια, να προσεγγίσουν την οικογένεια. Αφού διαπιστώθηκε ότι όλα τα μέλη της ήταν καλά στην υγεία τους, οδηγήθηκαν με ασφάλεια στην έξοδο του φαραγγιού.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 00:30, με τη συμμετοχή 4 πυροσβεστών, στελεχών του Αστυνομικού Τμήματος Καρδαμύλης, 12 εθελοντών του Συλλόγου ΓΑΙΑ και 3 πολιτών, υπό τον συντονισμό αξιωματικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσοι συμμετείχαν για την άψογη συνεργασία, τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή τους.

Υπενθυμίζουμε στους επισκέπτες της περιοχής: Αποφεύγετε την πεζοπορία σε φαράγγια και ορεινές διαδρομές όταν πλησιάζει η δύση του ηλίου. Ακολουθείτε πάντα τα σηματοδοτημένα μονοπάτια, έχετε μαζί σας τα απαραίτητα εφόδια και, σε περίπτωση ανάγκης, καλέστε άμεσα το 112».