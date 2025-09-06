Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (6/9), σε αγροτοδασική περιοχή στη Μάνη, στο Αρχοντικό του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στη Λακωνία.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, για την επιχείρηση κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί 52 πυροσβέστες με 17 οχήματα και δύο πεζοπόρες ομάδες της 9ης ΕΜΟΔΕ.

Από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στη μάχη συμμετέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής τα αίτια.