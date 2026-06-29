Συντονισμένη επιχείρηση των λιμενικών αρχών οδήγησε στη σύλληψη δύο νεαρών ατόμων, μιας 26χρονης ξένης καταγωγής και ενός 23χρονου ημεδαπού, οι οποίοι κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι και το απόγευμα της 27ης Ιουνίου 2026, μετά από στοχευμένους ελέγχους της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου, με τη βοήθεια της Λιμενικής Αρχής Μαντουδίου.

Καταλυτικός ήταν και ο ρόλος του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης «ΤΟΜΠΙ».

Το μπλόκο στο λιμάνι και τα ευρήματα

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε στο λιμάνι Κυμασίου στο Μαντούδι, όπου εντοπίστηκε η 26χρονη υπήκοος Αλβανίας. Κατά τη διάρκεια έρευνας στις αποσκευές της, οι αρχές βρήκαν και κατέσχεσαν:

– Μία νάιλον συσκευασία με 278,1 γραμμάρια κοκαΐνης.

– Τρεις νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 1.024,83 γραμμαρίων.

– Το χρηματικό ποσό των 350 ευρώ.

– Δύο κινητά τηλέφωνα.

Η σύλληψη του παραλήπτη στην Αλόννησο

Η επιχείρηση δεν σταμάτησε εκεί, καθώς οι αρχές κατάφεραν να ξετυλίξουν το νήμα της διαδρομής των ναρκωτικών. Λίγο αργότερα, εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Αλόννησο ο 23χρονος που εμφανιζόταν ως ο τελικός παραλήπτης του παράνομου φορτίου. Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μία συσκευή κινητού τηλεφώνου.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει ο Λιμενικός Σταθμός Μαντουδίου, προκειμένου να διευκρινιστεί το πλήρες εύρος της δράσης των συλληφθέντων.