Στόχος επίθεσης από βλήμα αγνώστου προελεύσεως έγινε το υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου «Maran Gas Mystras», συμφερόντων του ομίλου Αγγελικούση, την ώρα που πραγματοποιούσε έξοδο από τα Στενά του Ορμούζ.

Βάσει των πρώτων στοιχείων, η πρόσκρουση σημειώθηκε στην περιοχή της ισάλου γραμμής και αμέσως μετά παρατηρήθηκε εκπομπή καπνού. Ωστόσο, η διαχειρίστρια εταιρεία Maran Gas διαβεβαιώνει πως τόσο το πλοίο όσο και το πλήρωμά του είναι απολύτως ασφαλή, ενώ το δεξαμενόπλοιο παραμένει πλήρως λειτουργικό και συνεχίζει αδιάκοπα την πορεία του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι λεπτομέρειες σχετικά με το είδος του βλήματος ή την ακριβή έκταση των υλικών ζημιών.

Το συμβάν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς σημειώθηκε σε μία από τις πλέον κομβικές ναυτιλιακές αρτηρίες του πλανήτη, από όπου διέρχεται μεγάλο μέρος της παγκόσμιας τροφοδοσίας πετρελαίου και φυσικού αερίου.