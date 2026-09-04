Κόρη και εγγονός προσήχθησαν από την αστυνομία και ανακρίνονται για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Μαραθώνα, καθώς τα οστά της ηλικιωμένης εντοπίστηκαν σε αποθήκη στο υπόγειο του σπιτιού, τυλιγμένα μέσα σε σεντόνι και μουσαμάδες.

Στο σημείο έσπευσε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ κλήθηκε ιατροδικαστής και ένας δικαστικός ανθρωπολόγος με σκοπό να εξακριβώσουν εάν πράγματι τα οστά ανήκουν στην γυναίκα που ήταν 90 ετών σήμερα.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της 68χρονης κόρης, η ηλικιωμένη «έφυγε από παθολογικά αίτια πριν από δέκα χρόνια, ήταν μεγάλη σε ηλικία». Η εγγονή της 90χρονης, από της οποίας την καταγγελία ξεκίνησε η έρευνα, υποστηρίζει ότι η μητέρα της και ο αδερφός της έθαψαν την γιαγιά της.

Σημειώνεται ότι τα οστά της εδώ και δέκα χρόνια ηλικιωμένης γυναίκας μεταφέρθηκαν μέσα σε σακούλα σε ειδικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

Μέχρι και τον Αύγουστο γινόντουσαν αναλήψεις από τον λογαριασμό της γιαγιάς

Η 68χρονη της γυναίκας φέρεται να ομολόγησε τι έκανε και εξήγησε ότι δεν δήλωσε τον θάνατο της μητέρας της για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι κόρη και εγγονός έκαναν αναλήψεις χρημάτων από τον λογαριασμό της ηλικιωμένης μέχρι και τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους.

Αρνείται τα πάντα ο εγγονός και ρίχνει την ευθύνη στην μητέρα του

Ο εγγονός της 90χρονης μίλησε στο Ert News για την υπόθεση και αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή του.

«Εγώ δεν έχω καμία ανάμειξη. Η μητέρα μου έχει κάνει παρανομία, αλλά δεν λέει ούτε σε μένα πού έχει βάλει τη γιαγιά μου. Η μητέρα μου δεν ξέρω τι έχει κάνει ακριβώς γιατί εγώ δεν έμενα σε αυτό το σπίτι συνέχεια. Η γιαγιά μου έχει χρόνια που έχει φύγει αλλά αυτή μου έλεγε ψέματα, ότι το είχε τακτοποιήσει, είχε πει ότι την έθαψε εκεί ενώ δεν ήταν εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν ξέρω, λέει ψέματα σε όλους, η κατάστασή της δεν είναι καλή, έχει καταπέσει τα τελευταία δύο με τρία χρόνια και δεν μπορεί. Την τελευταία φορά που την είδα ήταν εν ζωή, είχα φύγει, δεν έμενα εκεί. Δεν βλεπόμασταν γιατί έλειπα, ήμουν στα Τρίκαλα με τον πατέρα μου», δήλωσε ο εγγονός.

Το χρονικό της υπόθεσης

Πριν από δύο εβδομάδες, η εγγονή της 90χρονης, που μένει μόνιμα στη Γαλλία κατήγγειλε στις Αρχές πως έχει χάσει επαφή με τη γιαγιά της εδώ και δέκα χρόνια. Η ίδια, μάλιστα, δήλωσε πως η ηλικιωμένη ζούσε στον Μαραθώνα με την κόρη της και τον εγγονό της, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Οι άνδρες της αστυνομίας κινήθηκαν γρήγορα, αναζήτησαν στη βάση δεδομένων του ΕΦΚΑ το όνομά της και διαπίστωσαν ότι ο θάνατος της 90χρονης δεν έχει δηλωθεί ποτέ. Έτσι ξεκίνησε η έρευνα.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η 68χρονη κόρη της ηλικιωμένης ομολόγησε πως η μητέρα είχε πεθάνει και ταφεί στην αυλή, καθώς η ίδια ήθελε να εισπράττει τη σύνταξή της.

Σημαντικό κρίνεται τώρα να εντοπιστεί από τι προήλθε ο θάνατος της ηλικιωμένης, αν δηλαδή έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας ή αν έφυγε από παθολογικά αίτια, καθώς το σενάριο αυτό παραμένει ανοιχτό.