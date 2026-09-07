Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου θα δικαστούν τελικά η 68χρονη μαζί με τον 36χρονο γιο της, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έθαψαν τη νεκρή μητέρα της γυναίκας στον κήπο του σπιτιού τους στον Μαραθώνα, για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τη σύνταξή της.

Η κατηγορία που αντιμετωπίζουν προς το παρόν είναι αυτή της εξαφάνισης νεκρού, με κάθε τρόπο, από κοινού, σε βαθμό πλημμελήματος. Αν όμως η έρευνα δείξει ότι το ποσό από τη σύνταξη της νεκρής γυναίκας που έπαιρνε η κόρη ξεπεράσει τις 120.000 ευρώ, τότε θα αντιμετωπίσει αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος.

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε, για να προσέλθει ως μάρτυρας η κόρη της 68χρονης, η οποία έκανε την καταγγελία στις Αρχές. Οι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη τους.

Νωρίτερα, ο δικηγόρος των δύο κατηγορουμένων υπέβαλε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης και έως τότε η υπόθεση να αναβληθεί.

Όπως ανέφερε στο δικαστήριο, η επικοινωνία του με τους εντολείς του είναι πολύ δύσκολη και υποστήριξε πως διαπιστώνει έλλειψη δυνατότητας καταλογισμού των πράξεων για τις οποίες κατηγορούνται μητέρα και γιος.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ζήτησε από την 68χρονη να τοποθετηθεί επί του κατηγορητηρίου. «Έχουμε κάνει πολλά πράγματα, έχω κάνει κι άλλα, όχι καλά», απάντησε η κατηγορούμενη.

Πρόεδρος: Πότε πέθανε η μητέρα σας;

Κατηγορούμενη: Δεν θυμάμαι, ήταν χάλια. Η μητέρα μου ήταν πολύ μεγάλη.

Πρόεδρος: Και τι κάνατε μετά;

Κατηγορούμενη: Μετά την ξεσηκώσαμε για να μην είναι πεθαμένη.

Πρόεδρος: Παίρνατε τη σύνταξη;

Κατηγορούμενη: Έπαιρνα σύνταξη, τώρα δεν παίρνω.

Ο 36χρονος γιος της κατηγορούμενης υποστήριξε πως δεν γνωρίζει τίποτα για την υπόθεση.

«Δεν είμαι καλά, δεν έχω καταλάβει τι συμβαίνει. Δεν γνώριζα κάτι για τη γιαγιά, έμαθα στο τέλος ότι έπαιρνε τη σύνταξη», υποστήριξε.

Τελικά, το δικαστήριο, απέρριψε το αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.