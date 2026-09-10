Νέα αναβολή δόθηκε από το Μονομελές Αυτόφωρο στη δίκη της 68χρονης και του γιου της, που κατηγορούνται για εξαφάνιση νεκρού με κάθε τρόπο, και αφορά την εύρεση των οστών της μητέρας της κατηγορουμένης σε υπόγειο χώρο του σπιτιού τους στον Μαραθώνα.

Η δίκη αναβλήθηκε για τις 18 Μαΐου, προκειμένου να προσέλθει στο δικαστήριο για να καταθέσει η κόρη της κατηγορούμενης, η οποία κατήγγειλε την υπόθεση στις Αρχές.

Η 68χρονη έχει καταθέσει ότι απέκρυψε τον θάνατο της μητέρας της και έθαψε τη σορό για να λαμβάνει τη σύνταξή της. Κατά την κατηγορία, ο γιος της 68χρονης γνώριζε τι συνέβη μετά τον θάνατο της γιαγιάς του, κάτι που ο ίδιος αρνείται.

Η κατηγορούμενη, σύμφωνα με την υπεράσπισή της, οδηγήθηκε σε ψυχιατρικό νοσοκομείο, το βράδυ της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, για ακούσια νοσηλεία.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η εγγονή της 90χρονης, που μένει μόνιμα στη Γαλλία, κατήγγειλε στις Αρχές πως έχει χάσει επαφή με τη γιαγιά της εδώ και δέκα χρόνια. Η ίδια, μάλιστα, δήλωσε πως η ηλικιωμένη ζούσε στον Μαραθώνα με την κόρη της και τον εγγονό της, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Οι άνδρες της αστυνομίας κινήθηκαν γρήγορα, αναζήτησαν στη βάση δεδομένων του ΕΦΚΑ το όνομά της και διαπίστωσαν ότι ο θάνατος της 90χρονης δεν έχει δηλωθεί ποτέ. Έτσι ξεκίνησε η έρευνα.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η 68χρονη κόρη της ηλικιωμένης ομολόγησε πως η μητέρα είχε πεθάνει και ταφεί στην αυλή, καθώς η ίδια ήθελε να εισπράττει τη σύνταξή της.