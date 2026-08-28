Χθες, περίπου στις 8 το βράδυ, σε σπίτι στον Μαραθώνα, ένα παιδί μόλις 18 μηνών δέχθηκε δάγκωμα από οχιά στο χέρι.

Στην προσπάθειά του να βοηθήσει το μικρό παιδί, έσπευσε ο 14,5 ετών αδερφός του, ο οποίος επίσης δέχθηκε δάγκωμα από το ερπετό.

Τα δύο αδέρφια μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, όπου τους χορηγήθηκε αντιοφικός ορός. Και τα δύο παιδιά παραμένουν στη ΜΕΘ, ωστόσο η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή.

Μιλώντας στο MEGA, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι η πορεία της υγείας των δύο παιδιών εξελίσσεται ομαλά. Όπως σημείωσε, δεν είναι διασωληνωμένα, αλλά χρειάζονται στενή παρακολούθηση.

Ο ίδιος τόνισε, τέλος, ότι πρόκειται για ημιαγροτική περιοχή, όπου περιστατικά με ερπετά, όπως το συγκεκριμένο, είναι πιθανό να συμβούν.