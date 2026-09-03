Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της ηλικιωμένης γυναίκας στην παραλία του Μαραθώνα: οι γείτονες ανέφεραν στις Αρχές ότι έχουν να την δουν εδώ και δέκα χρόνια περίπου.

Πιο συγκεκριμένα, πριν από λίγες ημέρες είχε γίνει καταγγελία η οποία ανέφερε ότι στην αυλή μιας μονοκατοικίας έχει θαφτεί μία ηλικιωμένη γυναίκα από συγγενικά της πρόσωπά της, προκειμένου αυτά να λαμβάνουν τη σύνταξή της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η καταγγελία για την υπόθεση έγινε στο Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Μάκρης από την εγγονή της ηλικιωμένης.

Οι αστυνομικές Αρχές όταν έλαβαν την καταγγελία ξεκίνησαν έρευνες, και αφού διαπίστωσαν ότι η γυναίκα δεν έχει διαγραφεί από τον ΕΦΚΑ, αμέσως έσπευσαν στη μονοκατοικία όπου διέμενε για να την αναζητήσουν.

Αφού δεν την βρήκαν, στη συνέχεια προχώρησαν σε έρευνα, αποκλείοντας τον χώρο και εξετάζοντας την αυλή, με ιδιαίτερη προσοχή.

Μέχρι στιγμής πάντως, στην αυλή δεν έχει εντοπιστεί κάποιο εύρημα που να επιβεβαιώνει την ύπαρξη σορού στο σημείο.

Οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν, πιθανότατα και αύριο, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί και να εξακριβωθεί η τύχη της ηλικιωμένης γυναίκας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο, είναι η κόρη της ηλικιωμένης, η οποία υπέδειξε τελικά στις Αρχές το σημείο όπου είχε θαφτεί η μητέρα της, προκειμένου να εισπράττεται η σύνταξή της.

Ωστόσο, υπάρχει και άλλη εκδοχή: Η κόρη φέρεται να ισχυρίστηκε κάποια στιγμή ότι ο εγγονός της ηλικιωμένης, η οποία σήμερα θα ήταν πάνω από 90 ετών, έθαψε τη γυναίκα.

Ο εγγονός φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Ο Εισαγγελέας ζήτησε να μη συλληφθεί η κόρη της ηλικιωμένης, αλλά προσήχθη ο εγγονός.

Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή εξετάζονται όλα έχουν καταθέσει τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Την υπόθεση χειρίζονται οι αστυνομικοί του Α.Τ. Νέας Μάκρης.