Σκηνές φρίκης εκτυλίσσονται αυτή την ώρα στη παραλία του Μαραθώνα, όπου οι αστυνομικές αρχές έχουν αποκλείσει μια μονοκατοικία και πραγματοποιούν έρευνες στην αυλή, αναζητώντας στοιχεία για μια ηλικιωμένη γυναίκα που, σύμφωνα με μαρτυρίες της γειτονιάς, έχει να εμφανιστεί εδώ και περίπου μία δεκαετία.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται μια γυναίκα ηλικίας περίπου 73 έως 75 ετών και ο γιος της, ηλικίας περίπου 35 έως 40 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας» τις οποίες εξετάζουν οι αστυνομικοί του Α.Τ. Νέας Μάκρης οι οποίοι βρίσκονται στο σημείο μια γειτόνισσα είδε χθες το βράδυ τον γιό να κουβαλάει κάτι σακούλες.

Οι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει τον χώρο και ερευνούν προσεκτικά την αυλή του σπιτιού. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο έδαφος, καθώς υπάρχουν πληροφορίες που οδηγούν στο ενδεχόμενο να αναζητούν εκεί την ηλικιωμένη γυναίκα.

Το ερώτημα που προκαλεί ανατριχίλα είναι ένα: πού βρίσκεται η γιαγιά που οι γείτονες λένε πως έχουν να δουν περίπου δέκα χρόνια;

Πάντα, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», οι αστυνομικοί απευθύνονται στη μητέρα και τη ρωτούν ευθέως: «Πού έχεις τη μητέρα σου θαμμένη;»

Το ίδιο ερώτημα απευθύνεται και στον γιο.

Η ατμόσφαιρα στην περιοχή είναι βαριά. Οι κάτοικοι παρακολουθούν από απόσταση τις κινήσεις των αστυνομικών, ενώ κάθε νέο εύρημα από την αυλή μπορεί να ρίξει φως σε ένα μυστήριο που, αν επιβεβαιωθεί, κρύβεται πίσω από κλειστές πόρτες εδώ και χρόνια.

Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν εντοπίσει κάτι.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν υπάρχει επιβεβαίωση για το τι έχει συμβεί στην ηλικιωμένη γυναίκα.

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