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Σκηνές φρίκης εκτυλίσσονται αυτή την ώρα στη παραλία του Μαραθώνα, όπου οι αστυνομικές αρχές έχουν αποκλείσει μια μονοκατοικία και πραγματοποιούν έρευνες στην αυλή, αναζητώντας στοιχεία για μια ηλικιωμένη γυναίκα που, σύμφωνα με μαρτυρίες της γειτονιάς, έχει να εμφανιστεί εδώ και περίπου μία δεκαετία.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται μια γυναίκα ηλικίας περίπου 73 έως 75 ετών και ο γιος της, ηλικίας περίπου 35 έως 40 ετών.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας» τις οποίες εξετάζουν οι αστυνομικοί του Α.Τ. Νέας Μάκρης οι οποίοι βρίσκονται στο σημείο μια γειτόνισσα είδε χθες το βράδυ τον γιό να κουβαλάει κάτι σακούλες.
Οι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει τον χώρο και ερευνούν προσεκτικά την αυλή του σπιτιού. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο έδαφος, καθώς υπάρχουν πληροφορίες που οδηγούν στο ενδεχόμενο να αναζητούν εκεί την ηλικιωμένη γυναίκα.
Το ερώτημα που προκαλεί ανατριχίλα είναι ένα: πού βρίσκεται η γιαγιά που οι γείτονες λένε πως έχουν να δουν περίπου δέκα χρόνια;
Πάντα, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», οι αστυνομικοί απευθύνονται στη μητέρα και τη ρωτούν ευθέως: «Πού έχεις τη μητέρα σου θαμμένη;»
Το ίδιο ερώτημα απευθύνεται και στον γιο.
Η ατμόσφαιρα στην περιοχή είναι βαριά. Οι κάτοικοι παρακολουθούν από απόσταση τις κινήσεις των αστυνομικών, ενώ κάθε νέο εύρημα από την αυλή μπορεί να ρίξει φως σε ένα μυστήριο που, αν επιβεβαιωθεί, κρύβεται πίσω από κλειστές πόρτες εδώ και χρόνια.
Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν εντοπίσει κάτι.
Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν υπάρχει επιβεβαίωση για το τι έχει συμβεί στην ηλικιωμένη γυναίκα.
Παρόμοιες υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τις αρχές
Η συγκεκριμένη υπόθεση, όσο ακραία και αν μοιάζει, δεν είναι η μοναδική που έχει απασχολήσει τις ελληνικές Αρχές. Στο παρελθόν έχουν καταγραφεί περιστατικά στα οποία συγγενείς απέκρυψαν τον θάνατο ηλικιωμένων γονέων τους, προκειμένου να συνεχίσουν να εισπράττουν τις συντάξεις τους.
Κορινθία: Έθαψε τη μητέρα του στην αυλή για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξη
Τον Ιούλιο του 2019, μια μακάβρια υπόθεση αποκαλύφθηκε στον Μικρό Βάλτο Κορινθίας. Η σορός μιας 72χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τον Νοέμβριο του 2018, εντοπίστηκε θαμμένη στο πίσω μέρος της αυλής του σπιτιού της.
Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά τότε, ο 52χρονος γιος της παραδέχθηκε στις Αρχές ότι, όταν η μητέρα του πέθανε, την έθαψε στην αυλή. Φέρεται μάλιστα να υποστήριξε ότι αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και ήθελε να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της για να ζήσει.
Βοιωτία: Κράτησε κρυφό τον θάνατο της μητέρας της για περίπου δύο χρόνια
Μια ανάλογη υπόθεση ήρθε στο φως τον Σεπτέμβριο του 2025 στο Κλειδί Βοιωτίας. Μια 62χρονη κατηγορήθηκε ότι είχε αποκρύψει τον θάνατο της 91χρονης μητέρας της, η οποία φέρεται να είχε πεθάνει το καλοκαίρι του 2023.
Η ηλικιωμένη είχε ταφεί σε χώρο που χρησιμοποιούνταν ως στάβλος κοντά στο σπίτι τους, ενώ για περίπου δύο χρόνια η κόρη της συνέχιζε, σύμφωνα με την υπόθεση, να εισπράττει τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας της. Η υπόθεση πήρε ακόμη πιο ασυνήθιστη τροπή όταν αποκαλύφθηκε ότι, κατά τη διάρκεια της έρευνας, η 62χρονη είχε παρουσιάσει στις Αρχές άλλη ηλικιωμένη γυναίκα ως μητέρα της.