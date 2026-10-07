Συναγερμός σήμανε γύρω στις 17:00 το απόγευμα της Τετάρτης (7/10) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από εκδήλωση πυρκαγιάς σε αποθήκη ανταλλακτικών του Πολεμικού Ναυτικού, στη θέση «Κοτρώνι» στον Μαραθώνα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα 35 πυροσβέστες με 8 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και ένα ελικόπτερο από αέρος.

Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Μαραθώνος με υδροφόρες, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Ανατολικής Αττικής διερευνά τα αίτια του περιστατικού.

Για τη διακρίβωση των ακριβών αιτίων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά στην αποθήκη, στο σημείο μετέβη αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) Ανατολικής Αττικής.