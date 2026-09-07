Σήμερα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η δίκη της 68χρονης και του γιου της που κατηγορούνται για την απόκρυψη του θανάτου της ηλικιωμένης στον Μαραθώνα.

Μητέρα και γιος έφτασαν κατά τις 12:00 το μεσημέρι στα δικαστήρια της Ευελπίδων μέσα σε όχημα της Ασφάλειας. Η 68χρονη φέρεται να ομολόγησε ότι έθαψε τη σορό της μητέρας της για να λαμβάνει τη σύνταξή της, ενώ ο εγγονός της υπερήλικης αρνείται κάθε συμμετοχή στην πράξη.

Το χρονικό της υπόθεσης

Πριν από περίπου τρεις εβδομάδες, η εγγονή της 90χρονης, που μένει μόνιμα στη Γαλλία κατήγγειλε στις Αρχές πως έχει χάσει επαφή με τη γιαγιά της εδώ και δέκα χρόνια. Η ίδια, μάλιστα, δήλωσε πως η ηλικιωμένη ζούσε στον Μαραθώνα με την κόρη της και τον εγγονό της, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Οι άνδρες της αστυνομίας κινήθηκαν γρήγορα, αναζήτησαν στη βάση δεδομένων του ΕΦΚΑ το όνομά της και διαπίστωσαν ότι ο θάνατος της 90χρονης δεν έχει δηλωθεί ποτέ. Έτσι ξεκίνησε η έρευνα.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η 68χρονη κόρη της ηλικιωμένης ομολόγησε πως η μητέρα είχε πεθάνει και ταφεί στην αυλή, καθώς η ίδια ήθελε να εισπράττει τη σύνταξή της.

Ωστόσο, μετά από δύο ημέρες που συνεργεία με ειδικά μηχανήματα και μπουλντόζες έσκαβαν την αυλή, τα οστά της ηλικιωμένης βρέθηκαν τυλιγμένα σε νάιλον και σεντόνια μέσα σε αποθήκη στο υπόγειο του σπιτιού.

Σημειώνεται ακόμη πως οι άνδρες της αστυνομίας διαπίστωσαν ότι μάνα και γιος έκαναν αναλήψεις χρημάτων από τον λογαριασμό της ηλικιωμένης μέχρι και τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους.

Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται και ήδη έχει ανατεθεί σε ειδικό ανθρωπολόγο η εξέταση των οστών ώστε να προσδιοριστεί η ακριβής ηλικία και κατ’ επέκταση ο χρόνος θανάτου της υπερήλικης και να αποδοθεί χρονικά προσδιορισμένη κατηγορία για απάτη σε βάρος του Δημοσίου στους δύο συλληφθέντες. Το αδίκημα ενδέχεται να αποδοθεί στην κακουργηματική του μορφή, εφόσον το συνολικό ποσό της απάτης υπερβαίνει τις 120 χιλιάδες ευρώ.