Τυλιγμένη με σεντόνια και μουσαμάδες μέσα σε αποθήκη στο υπόγειο του σπιτιού εντοπίστηκε η σορός της ηλικιωμένης, της οποίας η κόρη είχε αποκρύψει στον Μαραθώνα.

Αρχικά η 68χρονη είχε δηλώσει πως έθαψε την μητέρα της στον κήπο και για αυτό τον λόγο συνεργεία με μπουλντόζες και ειδικά μηχανήματα παρουσία της αστυνομίας έψαχναν μανιωδώς στην αυλή του σπιτιού για δύο συνεχόμενες ημέρες.

Τελικά, όμως το μακάβριο εύρημα βρέθηκε σε αποθήκη στο υπόγειο του σπιτιού. Υπενθυμίζουμε πως η ηλικιωμένη γυναίκα αν ζούσε σήμερα θα ήταν 90 ετών και σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της κόρης της, δεν δήλωσε τον θάνατό της για να συνεχίσει να λαμβάνει την σύνταξή της.

Όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελία της εγγονής της ηλικιωμένης, η οποία υποστηρίζει ότι την γιαγιά της έθαψε η μητέρα της με την βοήθεια του αδερφού της.

Το χρονικό της υπόθεσης

Πριν από δύο εβδομάδες, η εγγονή της 90χρονης, που μένει μόνιμα στη Γαλλία κατήγγειλε στις Αρχές πως έχει χάσει επαφή με τη γιαγιά της εδώ και δέκα χρόνια. Η ίδια, μάλιστα, δήλωσε πως η ηλικιωμένη ζούσε στον Μαραθώνα με την κόρη της και τον εγγονό της, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Οι άνδρες της αστυνομίας κινήθηκαν γρήγορα, αναζήτησαν στη βάση δεδομένων του ΕΦΚΑ το όνομά της και διαπίστωσαν ότι ο θάνατος της 90χρονης δεν έχει δηλωθεί ποτέ. Έτσι ξεκίνησε η έρευνα.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η 68χρονη κόρη της ηλικιωμένης ομολόγησε πως η μητέρα είχε πεθάνει και ταφεί στην αυλή, καθώς η ίδια ήθελε να εισπράττει τη σύνταξή της. Υπενθυμίζουμε ότι ο αρμόδιος Εισαγγελέας δεν είχε ζητήσει την σύλληψη της γυναίκας, καθώς δεν είχε εντοπιστεί πτώμα, αυτό τώρα αναμένεται να αλλάξει.

Σημαντικό κρίνεται τώρα να εντοπιστεί από τι προήλθε ο θάνατος της ηλικιωμένης, αν δηλαδή έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας ή αν έφυγε από παθολογικά αίτια, καθώς το σενάριο αυτό παραμένει ανοιχτό.

«Η μητέρα μου είχε πει πως είχε τακτοποιήσει το θέμα»

Ο εγγονός της νεκρής γυναίκας μίλησε στο Ert News για την υπόθεση και είπε τα εξής:

«Εγώ δεν έχω καμία ανάμειξη. Η μητέρα μου έχει κάνει παρανομία, αλλά δεν λέει ούτε σε μένα πού έχει βάλει τη γιαγιά μου. Η μητέρα μου δεν ξέρω τι έχει κάνει ακριβώς γιατί εγώ δεν έμενα σε αυτό το σπίτι συνέχεια. Η γιαγιά μου έχει χρόνια που έχει φύγει αλλά αυτή μου έλεγε ψέματα, ότι το είχε τακτοποιήσει, είχε πει ότι την έθαψε εκεί ενώ δεν ήταν εκεί.

Δεν ξέρω, λέει ψέματα σε όλους, η κατάστασή της δεν είναι καλή, έχει καταπέσει τα τελευταία δύο με τρία χρόνια και δεν μπορεί. Την τελευταία φορά που την είδα ήταν εν ζωή, είχα φύγει, δεν έμενα εκεί. Δεν βλεπόμασταν γιατί έλειπα, ήμουν στα Τρίκαλα με τον πατέρα μου».

«Πέθανε από παθολογικά αίτια η μάνα μου»

«Ήταν μεγάλη σε ηλικία η μάνα μου. Πέθανε από βιολογικά αίτια. Δεν ξέρω που είναι η μητέρα μου, δεν της έκανα κηδεία», φέρεται να είπε η 68χρονη σε δημοσιογράφο της ERT. Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν πραγματοποιήθηκε κηδεία, η απάντηση της ήταν «είναι προσωπικά θέματα αυτά».