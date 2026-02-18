Τουλάχιστον εδώ και 27 ημέρες, οι κάτοικοι του Μαραθώνα έρχονται αντιμέτωποι με μια τραγική κατάσταση. Τα σπίτια τους έχουν πλημμυρίσει από νερά και ο Δήμος είναι άφαντος.

Καταγγελίες κατοίκων στη «Ζούγκλα» μιλούν για μια κατάσταση η οποία τους ταλαιπωρεί από το 2015, καθώς δεν πρόκειται για ένα πρόσφατο πρόβλημα.

Αυτό, διότι, ο κεντρικός δρόμος Μάχης Μαραθώνος «μαζεύει» όλα τα νερά που μπορεί να προέρχονται είτε από κακοκαιρίες, είτε από εργασίες που ενδέχεται να σημειώνονται στο σημείο και από εκεί οδηγούνται κάθε φορά στην οδό Ισμήνης.

Στο σημείο δημιουργείται, όπως εξήγησαν οι κάτοικοι στη «Ζούγκλα» μια γούβα, στην οποία λιμνάζουν τα νερά, τα οποία είναι επικίνδυνα για την υγεία.

Δείτε εικόνες από τα στάσιμα νερά έξω από τα σπίτια στην οδό Ισμήνης:

Ότι τα στάσιμα νερά είναι επικίνδυνα για την υγεία των κατοίκων της περιοχής το έχει ανακοινώσει και η Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με μαρτυρίες. Η εν λόγω κατάσταση εγκυμονεί άμεσο κίνδυνο εκδήλωσης νοσημάτων που μεταδίδονται μέσω κουνουπιών, όπως η ελονοσία.

Οι περίοικοι απευθύνθηκαν στον Κυπαρίσση Ευάγγελο, Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και Λειτουργίας & Αναβάθμισης Κέντρου Προβολής Μαραθωνίου Δρόμου, για το ζήτημα που τους απασχολεί.

Η απάντηση που έλαβαν ήταν πως περιμένουν τον εργολάβο, στη συνέχεια να γίνει μελέτη του δρόμου και όταν η Περιφέρεια εγκρίνει το έργο, τότε το πρόβλημα θα φτιαχτεί και το μαρτύριο τον πολιτών θα λάβει τέλος.

Μέχρι τότε οι κάτοικοι της περιοχής ζουν καθημερινά με το νερό να τους φτάνει ως το γόνατο κάτω από άθλιες συνθήκες.

Μόνο οι εθελοντές Πυροσβέστες ήταν εκείνοι που έσπευσαν να βοηθήσουν τους κατοίκους. Για τέσσερις μέρες συνεχόμενα επιχειρούσαν με τέσσερις αντλίες να τραβάνε τα στάσιμα νερά.