Σε κομβικό στοιχείο της έρευνας για την τραγωδία της Marfin αναδεικνύεται το ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και βρέθηκε στο επίκεντρο των ερωτήσεων, που δέχτηκαν χθες από την ανακρίτρια οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι έχουν ήδη προφυλακιστεί. Οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο συλληφθέντων πέρασαν στην αντεπίθεση, καταθέτοντας επίσημο αίτημα προς την αρμόδια ανακρίτρια, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η ταυτότητα του αποστολέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι δέχτηκαν καταιγισμό ερωτήσεων σχετικά με το περιεχόμενο του συγκεκριμένου ανώνυμου e-mail. Οι ερωτήσεις εστιάστηκαν κυρίως στο αν γνώριζαν άλλα πρόσωπα που κατονομάζονται στο μήνυμα ως μέλη της κοινής τους παρέας κατά την περίοδο της τραγωδίας.

Θέλοντας να ξεκαθαρίσουν το τοπίο, οι συνήγοροι των κατηγορουμένων ζήτησαν επισήμως από την ανακρίτρια να προχωρήσει στον εντοπισμό του αποστολέα του e-mail. Προς ενίσχυση του αιτήματός τους, σύμφωνα με τη εφημερίδα Καθημερινή, προσκόμισαν έγγραφη απάντηση της εταιρείας στην οποία ανήκει ο συγκεκριμένος λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στο έγγραφο αυτό, η εταιρεία δηλώνει ρητά τη διάθεσή της να συνεργαστεί άμεσα με τις ελληνικές δικαστικές Αρχές και να χορηγήσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ταυτοποίηση του αποστολέα, υπό την προϋπόθεση ότι θα της υποβληθεί το σχετικό επίσημο αίτημα.

Έτσι, η απόφαση για την άρση του απορρήτου και την αποστολή του αιτήματος στην εταιρεία βρίσκεται πλέον στα χέρια της ανακρίτριας. Εφόσον το αίτημα γίνει δεκτό, τα στοιχεία του αποστολέα του ανώνυμου e-mail αναμένεται να δοθούν στις αρχές και να μπουν στη δικογραφία.

Τι γράφει το ανώνυμο μήνυμα

Το κείμενο του ανώνυμου email έχει ως εξής:

«Κύριε Εισαγγελέα

Σκέφτηκα πάρα πολύ πριν σου στείλω αυτή την επιστολή. 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ηρεμήσω. Ειδικά τώρα που πλησιάζουμε πάλι στην επέτειο της τραγωδίας την 5η Μαΐου. Μιλάω για το κάψιμο της Marfin. Δεν σου στέλνω γιατί πιστεύω στη δικαιοσύνη σου. Σου στέλνω γιατί από τη μια δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη στην άλλη ζωή και από την άλλη δεν αντέχω να βλέπω τους δολοφόνους ακόμη και σήμερα να συνεχίζουν την ζωούλα τους σαν να μην έγινε τίποτα.

Είχα την ελπίδα ότι τόσα χρόνια κάποιος θα με έβγαζε από τη δύσκολη θέση και θα μίλαγε. Δυστυχώς δεν έγινε. Ας είμαι εγώ αυτός που θα τα πει πρώτος. Ολοι αυτοί που το έκαναν ήταν ένα παρεάκι εκείνο τον καιρό. Κάποιους τους ξέρετε ήδη. (Στο σημείο αυτό αναφέρει ονόματα). Αυτούς τους ήξεραν όλοι. Σύχναζαν στα Εξάρχεια (αναφέρει ένα κατάστημα εστίασης και μία κατάληψη η οποία όμως εκείνη τη χρονική περίοδο δεν υπήρχε). Διακοπές κάθε καλοκαίρι παρέα. Αμυαλοι, δεν μαζεύονταν με τίποτα, είχαν και φωτογραφίες και βίντεο από τη φάση του καψίματος και τα έκαναν λάβαρο. Κάποιοι χάθηκαν λίγο μετά το σκηνικό, κάποιοι συνέχισαν σαν να μην έγινε τίποτα. Αυτά είχα να σας πω. Δεν περιμένω τίποτα άλλο. Τουλάχιστον δεν κουβαλάω το ίδιο βάρος. Αυτό που φύλαγα μέσα μου το είπα. Για να δούμε αυτό το νέο FBI μπορεί να κάνει τίποτα ή μόνο ό,τι το συμφέρει και είναι εύκολο;».