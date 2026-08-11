«Είμαι αθώα, δεν είμαι η γυναίκα που αναζητείτε», είναι ο βασικός ισχυρισμός της 46χρονης που απολογείται σήμερα, Τρίτη 11 Αυγούστου, για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας κατά συρροή, και από κοινού, για την τραγωδία στη Marfin πριν από 16 χρόνια, που είχε σαν αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν και άλλοι υπάλληλοι της Τράπεζας.

Η κατηγορούμενη, μητέρα ενός ανήλικου παιδιού, εκδόθηκε στη χώρα μας από τη Βρετανία όπου ζει τα τελευταία χρόνια και είναι ανάμεσα στα πρόσωπα που κατονομάστηκαν από το ανώνυμο μέιλ που στάλθηκε στις Αρχές στις 8 Απριλίου 2026, για το οποίο οι συνήγοροι των δύο προφυλακισμένων ήδη αντρών ζητούν να γίνει έρευνα για να διαπιστώσουν και ποιος είναι ο αποστολέας.

Οι Αρχές, για τις ανάγκες της έρευνας, έδωσαν αριθμούς στα άτομα της 12μελους ομάδας, στα οποία είχαν καταλήξει μέσα από φωτογραφίες και βίντεο. Η κατηγορούμενη είχε τον αριθμό 7, ενώ μάρτυρες περιέγραψαν τα όσα έζησαν εκείνη την μοιραία ημέρα.

Ένας από αυτούς είπε στις Αρχές ότι λίγα λεπτά πριν από την επίθεση στην Τράπεζα, μια ομάδα 6-7 ατόμων κινούμενη αντίθετα με την πορεία, συγκεντρώθηκε στην οδό Σταδίου και συναντήθηκε με μια μικρότερη ομάδα 3-4 ατόμων. Τουλάχιστον δύο από τα άτομα, προσέγγισαν το υποκατάστημα κινούμενα αντίθετα με την πορεία και προχώρησαν στον εμπρησμό. Ο ένας από αυτούς έσπασε με κάποιο αντικείμενο την τζαμαρία της Τράπεζας και ο δεύτερος έριξε στο εσωτερικό της ένα ογκώδες αντικείμενο που προσομοίαζε με μπιτόνι και στη συνέχεια ξέσπασε η φωτιά. Ο μάρτυρας – στις φωτογραφίες – εκτίμησε ότι δύο άτομα ήταν μεταξύ των αριθμών 7, 8, 9, 11 και 12.

Οι Αρχές για την 46χρονη αναφέρουν:

Ως προς τη γυναίκα που σημάνθηκε με τον αριθμό «7», η οποία έχει προσομοιαστεί με την …, από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει σύνδεσή της με την ομάδα που άμεσα εκδήλωσε την εμπρηστική επίθεση, χωρίς όμως να διακριβώνεται με την ίδια σαφήνεια κάποιος συγκεκριμένος εκτελεστικός ρόλος. Η συμμετοχή της συνίσταται στην ένταξή της στην ομάδα, στην παρουσία της πλησίον του άμεσα «εκτελεστικού» πυρήνα και στην «υποστήριξη» της δράσης του «8».

Συνέβαλε ουσιωδώς στην πραγμάτωση της κύριας πράξης, καθόσον ενίσχυσε τη συλλογική δράση της ομάδας και τη δυνατότητα των αυτουργών να ενεργήσουν, συμμετέχοντας στον σχηματισμό του ως άνω προστατευτικού κλοιού γύρω από αυτούς, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο ότι ούτε θα εμποδιζόταν η ενέργειά τους, ούτε η διαφυγή τους από τυχόν επέμβαση τρίτων.