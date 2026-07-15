Την ταυτοποίηση του αποστολέα του ανώνυμου ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία για τη εμπρηστική επίθεση στη Marfin, ζητά η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση από τις αρμόδιες αρχές.

Ανάλογο αίτημα κατατέθηκε και από την υπεράσπιση των κατηγορούμενων, ενώ έχει προσκομιστεί στην ανάκριση και έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο, η ιδιωτική εταιρεία στην οποία ανήκει ο λογαριασμός του ηλεκτρονικού μηνύματος δηλώνει ότι είναι στη διάθεση των αρχών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συνήγοροι των υπολοίπων ατόμων που αναφέρονται στο ανώνυμο email και δεν έχουν συλληφθεί, παρουσιάστηκαν σήμερα στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση και δήλωσαν ότι είναι στη διάθεση των αρχών, εφόσον κριθεί ότι πρέπει και αυτοί να δώσουν εξηγήσεις.

Παράλληλα, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας υπέβαλαν στην ανάκριση συγγενείς της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου που έχασε τη ζωή της, στις 5 Μαΐου 2010 προκειμένου να λάβουν γνώση των στοιχείων της δικογραφίας και να αποφασίσουν τις περαιτέρω ενέργειες τους.

Στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου οι δύο κατηγορούμενοι

Οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι αναμένεται να μεταχθούν στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι στη συγκεκριμένη φάση της διαδικασίας δεν επαρκεί η επιβολή περιοριστικών όρων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο σκεπτικό της απόφασης επισημαίνεται ότι από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει πως οι δύο κατηγορούμενοι είχαν διακριτούς και ουσιώδεις ρόλους στην τέλεση των πράξεων που τους αποδίδονται, που οδήγησαν στο θανατηφόρο αποτέλεσμα. Επιπλέον, γίνεται λόγος για οργανωμένο σχέδιο δράσης, με επίγνωση και αποδοχή του κινδύνου που δημιουργήθηκε για τους εργαζομένους της τράπεζας, ενώ εκτιμάται ότι ο τρόπος δράσης τους καταδεικνύει ιδιαίτερη απαξία για την ανθρώπινη ζωή και δημιουργεί κίνδυνο τέλεσης νέων αδικημάτων, εφόσον αφεθούν ελεύθεροι.

Όπως έγινε γνωστό, συνήγοροι υπολοίπων ατόμων που αναφέρονται στο ανώνυμο email και δεν έχουν συλληφθεί, έδωσαν σήμερα το «παρών» στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση της Marfin και δήλωσαν ότι είναι στη διάθεση των Αρχών, εφόσον κριθεί ότι πρέπει και αυτοί να δώσουν εξηγήσεις.

Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την έκδοση μιας 46χρονης γυναίκας από την Αγγλία, η οποία επίσης κατηγορείται για συμμετοχή στον θανατηφόρο εμπρησμό. Η 46χρονη, που κρατείται από τις βρετανικές αρχές, έδωσε τη συναίνεσή της για να εκδοθεί στην Ελλάδα και αναμένεται να μεταφερθεί στην Αθήνα μέσα στις επόμενες ημέρες.