Το «ελληνικό FBI» κατέθεσε στις ανακριτικές Αρχές 120 σελίδες λεπτομερούς πραγματογνωμοσύνης που περιλαμβάνει η δικογραφία και βάσει αυτής εκδόθηκαν μάλιστα και τα εντάλματα σύλληψης των φερόμενων δραστών της Marfin.

Στην πραγματογνωμοσύνη αυτή «ξετυλίγεται» το κουβάρι της εμπρηστικής υπόθεσης που στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους, καθώς και καταγράφεται πώς οι διωκτικές Αρχές έφτασαν στον εντοπισμό των δύο 42χρονων και της 46χρονης Ελένης Αργυρίου που εδώ και έξι χρόνια διαμένει στο Μπράιτον της Βρετανίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέδωσαν οι αξιωματικοί του «ελληνικού FBI» στους Ανακριτές, όλα φαίνεται πως ξεκίνησαν από «πέντε μασκοφόρους». Έτσι είχαν ονομαστεί οι ύποπτοι από τους ανθρώπους που έζησαν από κοντά το φονικό περιστατικό που τον Μάιο του 2010 είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Τα σακίδια που πρόδωσαν τους «μασκοφόρους»

Από ένα φωτογραφικό άλμπουμ και από ψηφιακά αρχεία άλλων υποθέσεων διαπιστώθηκε πως οι «μασκοφόροι» φορούσαν σακίδια, γυαλιά και καπέλα τα οποία ταυτοποιήθηκαν και αποτυπώθηκαν και σε φωτογραφίες από την ημέρα της τραγωδίας.

Ειδικότερα, μεταξύ των 120 σελίδων, υπάρχει μια έκθεση στην οποία σημειώνεται πως τα σακίδια στις φωτογραφίες δεν θα μπορούσαν να είναι κάποιου άλλου γιατί οι δράστες είχαν φροντίσει να κάνουν παρεμβάσεις, ώστε να φαίνονται δικά τους. Η τσάντα ενός από τους ύποπτους είχε ζωγραφισμένα στον ιμάντα με μαρκαδόρο μαύρα κυκλάκια και στο κέντρο ένα κόκκινο έμβλημα.

Κάτω από αυτό το έμβλημα είναι ζωγραφισμένα και άλλα μοτίβα, και σύμφωνα με μαρτυρία ο άνθρωπος που κουβαλούσε το συγκεκριμένο σακίδιο τον Μάιο του 2010, έσπαγε με βαριοπούλα την τζαμαρία του υποκαταστήματος της τράπεζας.

Για ένα δεύτερο άτομο, υπάρχουν αναφορές ότι στο σακίδιό του είχε παρέμβει, βάζοντας μεταλλικά στοιχεία. Εκείνος ήταν ο κουκουλοφόρος που υπέδειξαν οι αυτόπτες μάρτυρες ως το άτομο που έδινε οδηγίες στους υπόλοιπους δράστες της φονικής επίθεσης στην Marfin.

Σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη πάντως, οι αστυνομικές Αρχές θεωρούν ότι η επίθεση ήταν οργανωμένη και συνολικά συμμετείχαν 12 άτομα, χωρισμένα σε ομάδες με διακριτούς ρόλους, «δείχνοντας» ως πιο σημαντικούς δράστες τους «πέντε μασκοφόρους», από τους οποίους έχουν ταυτοποιηθεί οι τρεις, οι δύο 42χρονοι και η 46χρονη γυναίκα που διαμένει πλέον στην Βρετανία.