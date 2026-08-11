Προφυλακιστέα κρίθηκε, μετά την απολογία της, η Ελένη Αργυρίου που κατηγορείται για εμπλοκή στη φονική εμπρηστική επίθεση σε υποκατάστημα της Marfin στις 5 Μαΐου 2010.

Η ίδια αντιμετωπίζει κατηγορίες για την υπόθεση του εμπρησμού στη Marfin, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων τον Μάιο του 2010, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη, η οποία έχει αναφερθεί ως η γυναίκα με την «ξανθιά πλεξούδα», αρνείται κατηγορηματικά την εμπλοκή της στην υπόθεση. Ενώπιον της ανακρίτριας φέρεται να υποστήριξε πως δεν βρισκόταν στο σημείο όταν το υποκατάστημα της τράπεζας στην οδό Σταδίου τυλίχθηκε στις φλόγες από τις μολότοφ που φέρεται να πέταξαν άγνωστοι δράστες.

Με βάση το κατηγορητήριο, στη γυναίκα αποδίδεται υποστηρικτικός ρόλος, καθώς φέρεται να μετέφερε σακίδιο μέσα στο οποίο βρίσκονταν οι μολότοφ που χρησιμοποιήθηκαν από τους φερόμενους ως δράστες της επίθεσης.

Όπως ανέφερε ο συνήγορός της, η 46χρονη συμμετείχε πράγματι στη διαδήλωση, ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν βρισκόταν στην τράπεζα κατά τον χρόνο της επίθεσης.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας κατέθεσε ως μάρτυρας και η αδελφή της, η οποία υποστήριξε ότι συμμετείχαν μαζί στην πορεία και πως είχαν περάσει από το σημείο της τράπεζας πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς, η οποία είχε τραγική κατάληξη για τους εργαζόμενους.