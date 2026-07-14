Η 46χρονη γυναίκα που συνελήφθη στο Λονδίνο ως κατηγορούμενη για την τραγική υπόθεση της Marfin το 2010, έδωσε τη συγκατάθεσή της ώστε να εκδοθεί άμεσα στην Ελλάδα. Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου του Ουέστμινστερ, λίγες ώρες μετά τον εντοπισμό και τη σύλληψή της στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ. Η ίδια αναμένεται να επιστρέψει τις επόμενες 10 ημέρες στην Ελλάδα και θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι τότε.

Σε βάρος της 46χρονης εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις ελληνικές δικαστικές αρχές.

Επισημαίνουμε ότι η Ελένη Αργυρίου είχε επικοινωνήσει με τη «Ζούγκλα», μέσω της δικηγόρου της, και είχε δηλώσει πως θα επιστρέψει στην Ελλάδα για να συνεργαστεί με τις διωκτικές Αρχές, ξεκαθαρίζοντας πως είναι αθώα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορούμενη είχε μεταφέρει τη ζωή της στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και τουλάχιστον επτά χρόνια. Αρχικά διέμενε στην ευρύτερη περιοχή του Μπράιτον, ενώ η τελευταία γνωστή της κατοικία βρισκόταν στην αγγλική πρωτεύουσα. Επαγγελματικά, εργαζόταν στο αεροδρόμιο του Γκάτγουικ, ενώ παράλληλα ασχολούνταν ενεργά και με τη φωτογραφία.

Η επιστράτευση της τεχνητής νοημοσύνης στις έρευνες

Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι αξιοποίησαν προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI) για την ανάλυση οπτικοακουστικού υλικού από το παρελθόν. Μέσω αυτής της τεχνολογίας, οι αναλυτές επιχειρούν να ταυτοποιήσουν πρόσωπα, να χαρτογραφήσουν κινήσεις και να συνδέσουν κρίσιμα στοιχεία που σχετίζονται με την ημέρα του εμπρησμού.

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για τη μεθοδολογία των αρχών.

Υποστηρίζουν ότι η αστυνομική έκθεση δεν ταυτοποιεί φυσικά πρόσωπα, αλλά απλώς «αναγνωρίζει» μεταφερόμενα αντικείμενα.

Παράλληλα, τονίζουν πως για την 46χρονη κατηγορούμενη, η ΕΛ.ΑΣ. διέθετε το ίδιο ακριβώς υλικό ήδη από το 2020, χωρίς ωστόσο να έχει προχωρήσει τότε σε καμία ταυτοποίηση.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Μετά την έκδοση της 46χρονης και σε συνδυασμό με την απολογία των άλλων δύο κατηγορουμένων ενώπιον της ανακρίτριας, αναμένεται να έρθουν στο φως νέα στοιχεία για την πορεία της δικαστικής έρευνας.