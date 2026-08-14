Στην κατάθεση προσφυγής κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης της εντολέως του, η οποία κατηγορείται για την υπόθεση της Marfin, προχώρησε την Παρασκευή (14/8) ο συνήγορος υπεράσπισης, Κώστας Παπαδάκης. Η κατηγορούμενη έχει ήδη μεταχθεί στις φυλακές Κορυδαλλού, με τον δικηγόρο της να κάνει λόγο για «ανύπαρκτα στοιχεία» στη δικογραφία και να αφήνει αιχμές για τη δημιουργία τεχνητού κλίματος από πλευράς κυβέρνησης, αλλά και για τις τριτοκοσμικές συνθήκες στα κρατητήρια.

Όπως επισημαίνει στη δήλωσή του ο κ. Παπαδάκης, η απόφαση της ανακρίτριας και του εισαγγελέα για την προφυλάκιση της κατηγορουμένης ελήφθη χωρίς να συνεκτιμηθούν κρίσιμα δεδομένα. Συγκεκριμένα, κάνει λόγο για πλήρη αγνόηση του απαλλακτικού δεδικασμένου του 2022, αλλά και για την ομολογημένη, από την ίδια τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) της ΕΛ.ΑΣ., έλλειψη ταυτοποίησης της πελάτισσάς του με το πρόσωπο που καταγράφεται ως ύποπτο στα σχετικά βίντεο. Παράλληλα, τονίζει την τεράστια ανατροπή και καταστροφή που έχει επέλθει στη ζωή της γυναίκας και της πεντάχρονης κόρης της.

Η τύχη της προσφυγής αναμένεται να κριθεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών μέσα στις προσεχείς εβδομάδες, αφού πρώτα υπάρξει η σχετική εισαγγελική πρόταση.

Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση του κ. Παπαδάκη:

«Κατατέθηκε σήμερα προσφυγή εναντίον του εντάλματος προσωρινής κράτησης της κατηγορούμενης για την υπόθεση Μarfin, που προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας που την αποφάσισαν να λάβουν υπ’ όψη τους το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, την ομολογημένη από τη ΔΕΕ/ΕΛΑΣ έλλειψη ταυτοποίησης της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο και την τεράστια καταστροφή στη ζωή της ίδιας και της πεντάχρονης κόρης της που προξενείται.

Η προσφυγή θα κριθεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες αφού πρώτα υπάρξει σχετική εισαγγελική πρόταση. Ελπίζω αποκλειστικό κριτήριο να είναι τα – ανύπαρκτα για την εντολίδα μου – στοιχεία της δικογραφίας και όχι την περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Άλλωστε η τελευταία έχει υποχωρήσει σημαντικά αφού όλες αυτές τις ημέρες δεν υπήρξε κάποιος από την κυβέρνηση η την αστυνομία για να διαψεύσει όσα έχω καταγγείλει. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση αρχίζει να σιωπά καθώς έρχεται αντιμέτωπη με την πραγματικότητα που αναδύεται πλέον από τα στεγανά, αφού όμως επί ένα μήνα έχει τροφοδοτήσει την κοινή γνώμη με το ότι “ταυτοποιήθηκε μια γυναίκα”, είδηση ψευδής που μέχρι πριν μια εβδομάδα μονοπωλούσε τα Μ.Μ.Ε, διαμόρφωσε κλίμα και φυσικά άσκησε την αντίστοιχη πίεση στους αρμόδιους εισαγγελείς και δικαστές. Είμαι βέβαιος ότι η επόμενη κυβερνητική τοποθέτηση για το θέμα θα αποθέτει όπως συνήθως την αρμοδιότητα – και βέβαια την ευθύνη – στην “ανεξάρτητη δικαιοσύνη”. Αλλά ούτως η άλλως η τελευταία καλείται όντως να αναλάβει τις ευθύνες της. Ας ελπίζουμε να γίνει όσο το δυνατό συντομότερα.

Έως τότε η κατηγορούμενη έχει μεταχθεί στον Κορυδαλλό έχοντας ως πρόσθετο δείγμα της κρατικής περιποίησης τα εξανθήματα από τους κοριούς στα κρατητήρια της Γ.Α.Δ.Α. Οφείλω να εξάρω τη σπάνια ευγένεια των αστυνομικών του κρατητηρίου, που την μετέφεραν αμέσως στο νοσοκομείο Συγγρού για την απαραίτητη διάγνωση και φαρμακευτική αγωγή. Αλλά αυτό δεν αναιρεί τη ντροπή για τους κοριούς στο κρατητήριο της Γ.Α.Δ.Α., όπως και στο Α.Τ. Ομόνοιας πρόσφατα. Όσοι επαίρονται για τη φιλοδοξία να νικήσουν τους καρχαρίες και τις τίγρεις, ας τα καταφέρουν πρώτα με τους κοριούς».