Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη 11 Αυγούστου έλαβε η 46χρονη κατηγορούμενη Ελένη Αργυρίου, η οποία μεταφέρθηκε στην Αθήνα από τη Βρετανία συνοδευόμενη από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Μέχρι την απολογία της θα κρατείται στη ΓΑΔΑ.

Η 46χρονη κατηγορείται για εμπλοκή στη φονική εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Τράπεζας Marfin στις 5 Μαΐου 2010 που στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους, με την ίδια να δηλώνει αθώα και να υποστηρίζει ότι επιστρέφει εθελούσια για να τεθεί στη διάθεση της Δικαιοσύνης.

Η μεταγωγή από τη Βρετανία και η σύλληψη στο Γκάτγουικ

Η 46χρονη έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση, συνοδευόμενη από αξιωματικούς του «ελληνικού FBI» (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος), χθες (06/08).

Αφού διανυκτέρευσε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ), οδηγήθηκε στην Εισαγγελία για την εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης και ακολούθως παραπέμφθηκε στην Ανακρίτρια.

Η σύλληψή της είχε πραγματοποιηθεί στο Αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου έπειτα από ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Interpol. Τα τελευταία έξι χρόνια η 46χρονη ζούσε στο Μπράιτον, όπου είχε δημιουργήσει οικογένεια.

Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ταυτοποίηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., στη δικογραφία αποδίδεται στην 46χρονη υποστηρικτικός ρόλος στην ομάδα που προκάλεσε τις καταστροφές, καθώς φέρεται να στεκόταν δίπλα στον άνδρα που έσπασε τη τζαμαρία για να ριxθούν οι μολότοφ.

Η ταυτοποίησή της κατέστη εφικτή μέσω νέων ψηφιακών μεθόδων και χρήσης τεχνητής νοημοσύνης (AI) από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Οι Αρχές εξέτασαν εξονυχιστικά το οπτικοακουστικό υλικό της 5ης Μαΐου 2010, πραγματοποιώντας συγκριτική εξέταση σε:

Ανατομικά χαρακτηριστικά: Ύψος, σχήμα αυτιών και μαλλιά.

Ύψος, σχήμα αυτιών και μαλλιά. Αντικείμενα: Λεπτομέρειες από τα ρούχα, τα παπούτσια και τα προσωπικά αντικείμενα που έφερε η ύποπτος.

Η δήλωση της Ελένης Αργυρίου: «Είμαι αθώα, επιστρέφω εθελούσια»

Η ίδια η κατηγορούμενη, μετά την ενημέρωσή της για τη συμπερίληψή της στη δικογραφία, επικοινώνησε με το Τμήμα Ανθρωποκτονιών δηλώνοντας αθώα.

Σε αποκλειστική δήλωσή της στην «Ζούγκλα» πριν από την ενεργοποίηση του διεθνούς εντάλματος, η Ελένη Αργυρίου ανέφερε:

«Δηλώνω ότι επιστρέφω στην Ελλάδα εθελούσια και διατίθεμαι στις Διωκτικές Αρχές για την όποια έρευνα κάνουν, έχοντας την ελπίδα για δίκαιη αντιμετώπιση, καθώς είμαι αθώα και δεν έχω την παραμικρή σύνδεση με το άθλιο γεγονός της δολοφονίας των ανθρώπων της Marfin».

Στις φυλακές οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι

Όπως προκύπτει από τις αστυνομικές έρευνες, η 46χρονη και οι δύο ήδη προφυλακισμένοι 42χρονοι ανήκαν σε ομάδα αντιεξουσιαστών που έδρασε οργανωμένα κατά τη διάρκεια των μεγάλων διαδηλώσεων της 5ης Μαΐου 2010.

Οι δύο 42χρονοι θεωρούνται οι βασικοί κατηγορούμενοι της υπόθεσης:

Ο πρώτος 42χρονος φέρεται να είχε τον συντονιστικό ρόλο της ομάδας, δίνοντας τις οδηγίες για την επίθεση.

φέρεται να είχε τον συντονιστικό ρόλο της ομάδας, δίνοντας τις οδηγίες για την επίθεση. Ο δεύτερος 42χρονος φέρεται να είχε τον εκτελεστικό ρόλο, όντας το πρόσωπο που έσπασε τη τζαμαρία της Τράπεζας για να πεταχτούν οι μολότοφ.

Οι δύο άνδρες βρίσκονται ήδη προφυλακισμένοι στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου, ενώ η απολογία της 46χρονης την Τρίτη, αναμένεται να ρίξει πρόσθετο φως στην υπόθεση.