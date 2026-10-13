Προθεσμία για τις 21 και 23 Οκτωβρίου έλαβαν οι τρεις προφυλακισμένοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του εμπρησμού της Marfin, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες, μετά την αναβάθμιση των κατηγοριών σε βάρος τους.

Συγκεκριμένα, μετά από αίτημα της 3ης τακτικής ανακρίτριας Αθηνών, η Εισαγγελία Πρωτοδικών άσκησε σε βάρος τους νέα δίωξη για τρομοκρατική πράξη (άρθρο 187Α ΠΚ), που περιλαμβάνει ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά 24 εργαζομένων.

Οι δύο 42χρονοι και η 46χρονη, η οποία εκδόθηκε στην Ελλάδα από το Μπράιτον της Αγγλίας, μεταφέρθηκαν νωρίτερα σήμερα, 13 Οκτωβρίου, στα δικαστήρια της Ευελπίδων, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Με το πέρας της ανάκρισης, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, το οποίο θα κρίνει αν η υπόθεση θα παραπεμφθεί στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Ένταση και επεισόδια έξω από την Ευελπίδων

Κατά τη διάρκεια της μεταγωγής και της παρουσίας τους στα δικαστήρια, στο προαύλιο συγκεντρώθηκαν αλληλέγγυοι και μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου. Οι συγκεντρωμένοι πέταξαν τρικάκια, μπουκάλια νερόυ και φώναξαν συνθήματα υπέρ των συλληφθέντων, με τις αστυνομικές δυνάμεις να απαντούν κάνοντας χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης.