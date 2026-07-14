Στη φυλακή οδηγούνται οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin στις 5 Μαΐου 2010, καθώς μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Νωρίτερα σήμερα οι δύο 42χρονοι, οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθούν μετά την προθεσμία που πήραν το περασμένο Σάββατο.

Εις βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή.

Αμφότεροι αρνήθηκαν την συμμετοχή τους στην εμπρηστική επίθεση της Marfin, ενώ παράλληλα αρνήθηκαν και αντέκρουσαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Πρόκειται για τους δύο άνδρες που συνελήφθησαν την περασμένη Παρασκευή σε Κυψέλη και Χαλάνδρι. Ο ένας 42χρονος που είναι γόνος πλούσιας οικογένειας, εμφανίζεται να έχει αποστασιοποιηθεί από τον αντιεξουσιαστικό χώρο και να ασχολείται πλέον με την οικογενειακή επιχείρηση, ενώ ο δεύτερος 42χρονος εργάζεται ως εναερίτης.

Παραδίνεται στις ελληνικές αρχές η 46χρονη που συνελήφθη στο Γκάτγουικ

Η 46χρονη γυναίκα που συνελήφθη στο Λονδίνο ως κατηγορούμενη για την τραγική υπόθεση της Marfin το 2010, έδωσε τη συγκατάθεσή της ώστε να εκδοθεί άμεσα στην Ελλάδα. Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου του Ουέστμινστερ, λίγες ώρες μετά τον εντοπισμό και τη σύλληψή της στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ. Η ίδια αναμένεται να επιστρέψει τις επόμενες 10 ημέρες στην Ελλάδα και θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι τότε.

Σε βάρος της 46χρονης εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις ελληνικές δικαστικές αρχές.

Επισημαίνουμε ότι η Ελένη Αργυρίου είχε επικοινωνήσει με τη «Ζούγκλα», μέσω της δικηγόρου της, και είχε δηλώσει πως θα επιστρέψει στην Ελλάδα για να συνεργαστεί με τις διωκτικές Αρχές, ξεκαθαρίζοντας πως είναι αθώα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορούμενη είχε μεταφέρει τη ζωή της στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και τουλάχιστον επτά χρόνια. Αρχικά διέμενε στην ευρύτερη περιοχή του Μπράιτον, ενώ η τελευταία γνωστή της κατοικία βρισκόταν στην αγγλική πρωτεύουσα. Επαγγελματικά, εργαζόταν στο αεροδρόμιο του Γκάτγουικ, ενώ παράλληλα ασχολούνταν ενεργά και με τη φωτογραφία.