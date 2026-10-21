Μετά τις συμπληρωματικές τους απολογίες, οι δύο εκ των τριών κατηγορουμένων για τον φονικό εμπρησμό της τράπεζας Marfin, πήραν τον δρόμο της φυλακής.

Ειδικότερα, αμφότεροι απολογήθηκαν ενώπιον της 3ης τακτικής Ανακρίτριας για τα πρόσθετα αδικήματα που τους βαρύνουν, έπειτα από την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρους τους για 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας από πρόθεση για τους υπαλλήλους που βρίσκονταν εντός του υποκαταστήματος της τράπεζας, καθώς και για το αδίκημα του 187Α του Ποινικού Κώδικα, το οποίο αφορά τις τρείς ανθρωποκτονίες που τελέστηκαν την μοιραία ημέρα της 5ης Μάιου του 2010.

Υπενθυμίζουμε ότι κατά τον φονικό εμπρησμό της Marfin έχασαν τη ζωή τους, τρείς υπάλληλοι. Πρόκειται για τους Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών (έγκυος 4 μηνών), ο Επαμεινώνδα Τσάκαλη, 36 ετών και Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών.

Αρνούνται την εμπλοκή τους οι δύο κατηγορούμενοι

Οι δύο κατηγορούμενοι που οδηγούνται στην φυλακή είναι η 46χρονη που διέμενε στη Βρετανία, η οποία μάλιστα κατέθεσε υπόμνημα 59 σελίδων. Αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τη υπόθεση και ισχυρίστηκε πως από την πρώτη στιγμή δήλωσε ότι συμμετείχε στη διαδήλωση αλλά δεν εμπλέκεται κάπως με το τραγικό αποτέλεσμα.

Ο 42χρονος κατηγορούμενος, γνωστός ως «Εναερίτης» απολογήθηκε καταθέτοντας υπόμνημα, τονίζοντας ότι δεν σχετίζεται με τα επεισόδια. Την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου αναμένεται να απολογηθεί και ο δεύτερος 42χρονος, γνωστός ως «Ψηλός».

Οι δύο κατηγορούμενοι που πήραν τον δρόμο της φυλακής:

Το χρονικό της τραγωδίας

Στις 5 Μαΐου του 2010 άγνωστοι είχαν επιτεθεί με σφυριά, μολότοφ και εύφλεκτο υγρό στο υποκατάστημα της τράπεζας στην οδό Σταδίου. Παρά το γεγονός ότι ήταν ημέρα γενικής απεργίας, οι υπάλληλοι δούλευαν και μέσα σε δευτερόλεπτα πνίγηκαν από τους καπνούς.

Ήταν οι Επαμεινώνδας Τσακαλής, 36 ετών, η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών και η εγκυμονούσα στον τέταρτο μήνα, Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών. Οι υπάλληλοι προσπάθησαν να ανέβουν προς τους επάνω ορόφους αλλά λόγω μιας κυλινδρικής κατασκευής που είχε στο εσωτερικό η τράπεζα, λειτούργησε σαν χωνί, και έπνιξε τους υπαλλήλους.

Η υπόθεση είχε παραμείνει ανεξιχνίαστη καθώς τον Απρίλιο του 2011 είχαν συλληφθεί και οδηγηθεί σε δίκη τέσσερα άτομα τα οποία είχαν κατηγορηθεί ότι συμμετείχαν στην δολοφονική επίθεση. Όμως τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί ήταν ισχνά και το δικαστήριο τους αθώωσε με αποτέλεσμα να μην έχουν βρεθεί οι δράστες.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξη του τον Μάιο του 2025 στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» είχε δηλώσει για την υποθεση: «Το 2021 πράγματι αποφασίσαμε το άνοιγμα του φακέλου της υπόθεσης, υπό το φως νέων στοιχείων, αλλά και με δεδομένο ότι υπάρχει πλήθος άλλων (απεικονιστικά, ηχητικά, κ.λπ.) που χρήζουν εξέτασης ή επανεξέτασης για όσα τυχόν είχαν ελεγχθεί, με τα νέα προηγμένα τεχνολογικά μέσα».

Οι έρευνες συνεχίζονται και θα συνεχιστούν, όσο χρειαστεί για να απονεμηθεί δικαιοσύνη. Η Αστυνομία δεν έχει δικαίωμα να παραιτηθεί και δεν θα παραιτηθεί ποτέ από την υποχρέωσή της να βρει τους ενόχους και να τους στείλει στο δικαστήριο… Ως προς τις έρευνες, που ρωτάτε. Δεν δηλώνω ούτε αισιόδοξος ούτε απαισιόδοξος, δεν έχω να πω κάτι επί του παρόντος παρά μόνον ότι οι έρευνες συνεχίζονται και είναι εντατικές.

Οι δυο συλληφθέντες κρατούνται και αναμένεται να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη σε μια νέα προσπάθεια να βρεθούν οι ένοχοι που «έκοψαν το νήμα της ζωής» στους υπαλλήλους της τράπεζας εκείνο το πρωινό του Μαΐου στο κέντρο της Αθήνας.