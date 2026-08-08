Προθεσμία έλαβε για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη, η 46χρονη Ελένη Αργυρίου, η οποία βρίσκεται μεταξύ των κατηγορούμενων για την φονική επίθεση στην Marfin, πριν από 16 χρόνια.

Ο συνήγορος της 46χρονης που μεταφέρθηκε στην Αθήνα από την Αγγλία και θα κρατείται στην ΓΑΔΑ μέχρι την απολογία της, μίλησε στο ERT News και εξέφρασε την πλήρη αμφισβήτηση των στοιχείων που έχουν προκύψει σε βάρος της.

Ο Κώστας Παπαδάκης (δικηγόρος της κατηγορούμενης) δήλωσε πως δεν υπάρχει ταυτοποίηση της εντολέως του, παρά μόνο «περιορισμένη προσομοίωση» σε εργαστηριακή εξέταση και τόνισε πως είχε εξεταστεί για την ίδια υπόθεση, πριν τέσσερα χρόνια, το 2022.

«Η κατηγορούμενη την οποία υπερασπίζομαι, βρίσκεται στο στάδιο της περιορισμένης προσομοίωσης, αυτό δεν αποτελεί ταυτοποίηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαδάκης. «Όσα λέγονται περί ταυτοποίησης μέχρι τώρα είναι ψευδή. Τίποτα λιγότερο», υπογράμμισε.

«Θα καταστραφεί η ζωή της και του 5χρονου παιδιού της»

Ο συνήγορος της Ελένης Αργυρίου δήλωσε πως η απολογία της την ερχόμενη Τρίτη κρίνεται κρίσιμη, καθώς η εξέλιξη της υπόθεσης που συγκλόνισε το πανελλήνιο πριν από 16 χρόνια ενδέχεται να επηρεάσει τη ζωή της και του 5χρονου παιδιού της, του οποίου είναι η μοναδική φροντίστρια.

«Όταν συνελήφθη είχε πληρώσει ήδη εισιτήριο για να έρθει στην Αθήνα. Θέλει να απολογηθεί», είπε ο κ. Παπαδάκης υποστηρίζοντας πως η 46χρονη είχε πρόθεση να συνεργαστεί με τις Αρχές από την πρώτη στιγμή. «Είναι αθώα και δεν υπάρχει ταυτοποίηση», δήλωσε.

«Δεν είναι αυτή στις φωτογραφίες της Marfin»

Για το φωτογραφικό υλικό από την επίθεση στην Τράπεζα, το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο σύγκρισης με εκείνο σε ένα άλμπουμ διακοπών που έφτασε στα χέρια του ελληνικού FBI, ο δικηγόρος της 46χρονης ανέφερε πως «η εντολέας μου δεν εμφανίζεται στις φωτογραφίες από τη Marfin»

«Δεν υπάρχει φωτογραφία της κατά τη διάρκεια της επίθεσης», τόνισε ο κ. Παπαδάκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η 46χρονη βρισκόταν εκείνη την ημέρα στη διαδήλωση, αλλά όχι στη Marfin την ώρα της επίθεσης. Τέλος, ο συνήγορος της Ελένης Αργυρίου, αμφισβήτησε το γεγονός ότι το πρόσωπο που εξετάζεται στις φωτογραφίες από την επίθεση ως γυναίκα, είναι πράγματι γυναίκα.

Η 46χρονη κατηγορείται για εμπλοκή στη φονική εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Τράπεζας Marfin στις 5 Μαΐου 2010 που στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους, με την ίδια να δηλώνει αθώα και να υποστηρίζει ότι επιστρέφει εθελούσια για να τεθεί στη διάθεση της Δικαιοσύνης.

Η δήλωση της Ελένης Αργυρίου στη «Ζούγκλα»: «Είμαι αθώα, επιστρέφω εθελούσια»

Η ίδια η κατηγορούμενη, μετά την ενημέρωσή της για τη συμπερίληψή της στη δικογραφία, επικοινώνησε με το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, δηλώνοντας αθώα. Σε αποκλειστική δήλωσή της στην «Ζούγκλα» πριν από την ενεργοποίηση του διεθνούς εντάλματος, η Ελένη Αργυρίου ανέφερε:

«Δηλώνω ότι επιστρέφω στην Ελλάδα εθελούσια και διατίθεμαι στις Διωκτικές Αρχές για την όποια έρευνα κάνουν, έχοντας την ελπίδα για δίκαιη αντιμετώπιση, καθώς είμαι αθώα και δεν έχω την παραμικρή σύνδεση με το άθλιο γεγονός της δολοφονίας των ανθρώπων της Marfin».