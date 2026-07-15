Την πόρτα της φυλακής περνούν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την πολύνεκρη επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin τον Μάιο του 2010.

Μετά τις απολογίες τους στην 3η τακτική ανακρίτρια, οι κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οδηγούνται άμεσα στα σωφρονιστικά καταστήματα του Ναυπλίου και του Μαλανδρίνου.

Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την έκδοση μιας 46χρονης γυναίκας από την Αγγλία, η οποία επίσης κατηγορείται για συμμετοχή στον θανατηφόρο εμπρησμό. Η 46χρονη, που κρατείται από τις βρετανικές αρχές, έδωσε τη συναίνεσή της για να εκδοθεί στην Ελλάδα και αναμένεται να μεταφερθεί στην Αθήνα μέσα στις επόμενες ημέρες.