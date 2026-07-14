Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η δικαστική έρευνα για την τραγωδία στο υποκατάστημα της Marfin στην οδό Σταδίου το 2010, καθώς σήμερα οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή οι δύο 42χρονοι που έχουν συλληφθεί και κατηγορούνται για την υπόθεση, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη δύο άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση.

Όλα ξεκίνησαν με αφορμή ένα ανώνυμο e-mail -όπως διατείνονται οι Αρχές- που έδωσε στοιχεία, τα οποία οδήγησαν στις συλλήψεις 3 υπόπτων: δύο άντρες στην Αθήνα και μία γυναίκα στη Βρετανία. Ένα μυστηριώδες, ωστόσo, και ανώνυμο email που μένει να αποδειχθεί πώς, πότε και από ποιον προήλθε και ποια ηλεκτρονικά ίχνη άφησε ή έκρυψε ο αποστολέας του. Τα δε στοιχεία που δίνει, μένει επίσης να αποδειχθούν αν είναι αληθινά. Γιατί στην αντίθετη περίπτωση, η υπόθεση θα καταλήξει σε ένα μεγάλο φιάσκο, με επικοινωνιακές διαστάσεις και όχι μόνο.

Έρευνες για δύο ακόμη υπόπτους

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται δύο ακόμη άτομα (από μια αρχική ομάδα εννέα ατόμων που κινούνταν ύποπτα), τα οποία απομονώθηκαν μέσω της ανάλυσης οπτικοακουστικού υλικού, φωτογραφιών και καταθέσεων.

Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι

Οι δύο άνδρες που απολογούνται σήμερα, ηλικίας 42 ετών, αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, απόπειρα ανθρωποκτονίας, έκρηξη και κατασκευή/κατοχή εκρηκτικών υλών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να ανήκαν στον σκληρό πυρήνα της ομάδας των δραστών. Ο ένας εξ αυτών φέρει το προσωνύμιο «Εναερίτης» ενώ ο δεύτερος είναι γνωστός ως «Ψηλός».

Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες. Οι συνήγοροί τους υποστηρίζουν πως δεν υπάρχει κανένα ακλόνητο στοιχείο που να τους συνδέει με το σημείο της τραγωδίας και χαρακτηρίζουν τις κατηγορίες έωλες, βασισμένες σε εικασίες και όχι σε σαφείς αποδείξεις.

Στο δικαστήριο με αίτημα έκδοσης η ύποπτη που συνελήφθη στην Βρετανία

Ενώπιον του Westminster Magistrates’ Court στο Λονδίνο οδηγείται σήμερα η 46χρονη Ελληνίδα που συνελήφθη τις προηγούμενες ημέρες στη Βρετανία. Στόχος της δικαστικής διαδικασίας είναι η εξέταση του αιτήματος των ελληνικών αρχών για την έκδοσή της στην Ελλάδα.

Η 46χρονη εντοπίστηκε και συνελήφθη την Δευτέρα, στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου. Η κινητοποίηση των βρετανικών διωκτικών αρχών έγινε κατόπιν ενεργοποίησης της ερυθράς αγγελίας της Interpol, την οποία είχαν ζητήσει και εκδώσει οι ελληνικές αρχές.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ακροαματικής διαδικασίας:

Η 46χρονη θα ενημερωθεί επίσημα για το περιεχόμενο του εντάλματος σύλληψης, καθώς και για τα δικαιώματα που διατηρεί βάσει της βρετανικής νομοθεσίας περί εκδόσεων.

Θα κληθεί να δηλώσει εάν συναινεί ή αν αντιτίθεται στην έκδοσή της προς την Ελλάδα.

Σε αυτό το στάδιο, το βρετανικό δικαστήριο δεν εισέρχεται στην ουσία της υπόθεσης της Marfin, ούτε εξετάζει την ενοχή ή την αθωότητα της 46χρονης για την επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους. Αντικείμενο της δικαστικής εξέτασης είναι αποκλειστικά η νομιμότητα και η επάρκεια του ελληνικού αιτήματος, καθώς και το αν πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις που ορίζει το βρετανικό δίκαιο για την παράδοση της συλληφθείσας στις ελληνικές δικαστικές αρχές.

Το μυστήριο των «9» και «12»

Η έρευνα της Ασφάλειας εστίασε σε μια ομάδα δώδεκα ατόμων που κινούνταν συντονισμένα από την οδό Πατησίων προς τη Σταδίου την μοιραία ημέρα της τραγωδίας στην Marfin. Οι αστυνομικές αρχές είχαν στη διάθεσή τους έξι φωτογραφίες που απεικόνιζαν τους 12 κουκουλοφόρους, λίγα λεπτά πριν από την επίθεση. Προέκυψαν από το υλικό που παρέδωσε φωτογράφος, ο οποίος βρισκόταν στο πατάρι του βιβλιοπωλείου Ιανός, απέναντι από την τράπεζα και τα πρόσωπα των δραστών δεν διακρίνονταν σε αυτές τις εικόνες. Έτσι οι Αστυνομικοί έδωσαν έναν αριθμό σε κάθε ύποπτο που εικονίζεται.

Μέσα από τη διαδικασία της ψηφιακής ανάλυσης, οι αρχές ξεχώρισαν τέσσερα συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία έλαβαν κωδικοποιημένες ονομασίες βάσει της θέσης ή του ρόλου τους. Ανάμεσά τους, εκτός από τους δύο 42χρονους, ξεχωρίζουν τα πρόσωπα με τους κωδικούς «9» και «12».

Ο «Νο 9»: Πρόκειται για ένα άτομο που, σύμφωνα με τις αναλύσεις των βίντεο, φαίνεται να κρατά έναν πυροσβεστήρα, τον οποίο χρησιμοποίησε για να σπάσει μέρος της τζαμαρίας της τράπεζας, διευκολύνοντας τη ρίψη των εμπρηστικών υλικών.

Ο «Νο 12»: Το συγκεκριμένο πρόσωπο καταγράφεται να κρατά ένα μπουκάλι, το οποίο εκτιμάται ότι ήταν η δεύτερη μολότοφ που ρίχτηκε στο εσωτερικό του κτηρίου, εντείνοντας τις φλόγες που οδήγησαν στον ασφυκτικό θάνατο των τριών υπαλλήλων της τράπεζας.

Από την πλευρά τους οι συνήγοροι των συλληφθέντων, Άννυ Παπαρρούσου και Θανάσης Καμπαγιάννης, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν χαρακτήρισαν έωλα και ασαφή τα επιχειρήματα των Αρχών. Οι συνήγοροι υπεράσπισης τόνισαν ότι μοναδικά στοιχεία της υπόθεσης είναι το ανώνυμο email που κινητοποίησε τις αρχές και «μία έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που δεν καταλήγει σε ταυτοποίηση». Ζήτησαν μάλιστα, να εντοπιστεί και να κληθεί να καταθέσει στην ανάκριση ο αποστολέας του επίμαχου email.

Νέες έρευνες σε σπίτια από την Αντιτρομοκρατική

Οι Αρχές προέβησαν χθες σε δύο ακόμη κατ’ οίκων έρευνες, παλιών γνώριμων της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Κρατικής Ασφάλειας.

Πρτόκειται για το σπίτι ενός 43χρονου, ο οποίος είχε συλληφθεί για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση “Επαναστατικός Αγώνας”, στις αρχές Οκτωβρίου 2014 και εξέτισε ποινή. Με βάσει την δικογραφία στις 26 Αυγούστου 2010 επέστρεψε στην Ελλάδα, μαζί με τον 42χρονο “εναερίτη” από την Αλβανία μέσω Κακαβιάς. Στις 25 Φεβρουαρίου 2013 ο 43χρονος μεταβίβασε μοτοσυκλέτα του στον συλληφθέντα που έχει το προσωνύμιο “εναερίτης”.

Η δεύτερη έρευνα χθες έγινε στο σπίτι ενός 48χρονου, που ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο και διατηρεί σχολή πολεμικών τεχνών στα Εξάρχεια. Είχε φυλακιστεί για συμμετοχή στον “Επαναστατικό Αγώνα”, είχε αποφυλακιστεί το 2018 και στη συνέχεια είχε συλληφθεί και πάλι ως μέλος της “Επαναστατικής Αυτοάμυνας”.

Και από τα δύο σπίτια οι αστυνομικοί πήραν ψηφιακά ευρήματα από υπολογιστές, εξωτερικούς δίσκους και usb καθώς και παλιές συσκευές τηλεφώνων.