Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στη δικαστική έρευνα για την πολύνεκρη εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin, επί της οδού Σταδίου, τον Μάιο του 2010, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζoμένους, συμπεριλαμβανομένης και μιας εγκύου γυναίκας.

Βαρύτερες κατηγορίες για τους τρεις προφυλακισμένους

Έπειτα από αίτημα της 3ης τακτικής ανακρίτριας Αθηνών, η Εισαγγελία Πρωτοδικών προχώρησε στην άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης σε βάρος των τριών ατόμων (δύο ανδρών 42 ετών και μιας γυναίκας 46 ετών) που βρίσκονται ήδη υπό κρατηση.

Η νέα δίωξη στηρίζεται στο άρθρο 187Α παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα και αφορά το αδίκημα της ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο τρομοκρατικών ενεργειών, καθώς και την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ακόμη εργαζομένων, που βρίσκονταν εγκλωβισμένοι στο κτίριο.

Στην Ευελπίδων για συμπληρωματικές απολογίες

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να μεταχθούν αύριο, Τρίτη (13/10), από τα σωφρονιστικά καταστήματα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Εκεί θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για τα νέα επιβαρυντικά στοιχεία, αν και θεωρείται βέβαιο πως θα ζητήσουν προθεσμία προκειμένου οι συνήγοροί τους να μελετήσουν τη διευρυμένη δικογραφία.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, δύο 42χρονοι και μία 46χρονη,προφυλακίστηκαν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή,ενώ απορρίφθηκε και η προσφυγή της 46χρονης για να βρεθεί εκτός φυλακής .

Και οι τρεις αρνούνται τις κατηγορίες, για την δολοφονική επίθεση στη Marfin το 2013.

Στην τελική ευθεία η κύρια ανάκριση

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, η ανακριτική διαδικασία οδεύει πλέον προς την ολοκλήρωσή της.

Μετά την περάτωση των απολογιών, ο φάκελος θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών, το οποίο θα αποφανθεί με βούλευμα για την παραπομπή ή μη των εμπλεκομένων στο ακροατήριο.

Σημειώνεται ότι, λόγω της φύσης των νέων κατηγοριών, αρμόδιο δικαστήριο για τη εκδίκαση της υπόθεσης ορίζεται πλέον το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων αντί για το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να ενημερωθούν για το νέο κατηγορητήριο.

Όταν ολοκληρωθεί η ανάκριση, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών, το οποίο και θα αποφανθεί για την παραπομπή ή μη των κατηγορουμένων στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.