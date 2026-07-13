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Συνέντευξη τύπου για την υπόθεση της Marfin παραχωρείται αυτή την ώρα στο βιβλιοπωλείο – καφέ Σαχέλ (Ιπποκράτους 209, Εξάρχεια).

Παρεμβάσεις πραγματοποιούν οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων Άννυ Παπαρρούσου, Θανάσης Καμπαγιάννης και Δημήτρης Κατσαρής.

Τη συνέντευξη συντονίζει ο δημοσιογράφος Τάσος Θεοφίλου.

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Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση:

«Η συνέντευξη πραγματοποιείται με στόχο την ορθή και πλήρη ενημέρωση του κοινού ως προς την τρέχουσα υπόθεση, το χρονικό προηγούμενων ατελέσφορων διώξεων για το ίδιο θέμα και την ευρύτερη πολιτική συγκυρία, ενόψει των απολογιών των κατηγορουμένων αύριο Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026».