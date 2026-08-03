Στην τελική ευθεία μπαίνει πλέον η διαδικασία έκδοσης στην Ελλάδα της 46χρονης Ελένης Αργυρίου, της μιας εκ των τριών κατηγορουμένων για εμπλοκή στην υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin στην οδό Σταδίου τον Μάιο του 2010, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τρεις υπαλλήλους της τραπέζης.

Συγκεκριμένα η 46χρονη γυναίκα η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές στις 13 Ιουλίου στο Μπράιτον, όπου ζει τα τελευταία χρόνια, βάσει του εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί στην Ελλάδα, αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας την Πέμπτη 6 Αυγούστου.

Η Ελένη Αργυρίου μετά τη σύλληψη της οδηγήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου του Γουέστμινστερ στο Λονδίνο, όπου δήλωσε ότι συναινεί στην έκδοσή της στην Ελλάδα, αποδεχόμενη το σχετικό αίτημα των ελληνικών Αρχών.

Έκτοτε παρέμεινε υπό κράτηση, εν αναμονή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Η 46χρονη γυναίκα είναι ένα από τα τρία πρόσωπα, που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση της επίθεσης στη Marfin, τον Μάιο του 2010, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η ταυτοποίησή της ήταν η πιο πολύπλοκη από τις τρεις, καθώς βασίστηκε κυρίως στην ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, με έμφαση στον σωματότυπο και τα χαρακτηριστικά των μαλλιών της την ημέρα της επίθεσης.

Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, αμφότεροι ηλικίας 42 ετών, έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους.

Στο σκεπτικό της απόφασης της ανακρίτριας και του εισαγγελέα επισημαίνεται ότι η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, σε συνδυασμό με τον φερόμενο διακριτό ρόλο που είχε ο καθένας στα επεισόδια, δικαιολογεί την προσωρινή τους κράτηση, καθώς χωρίς τη συμμετοχή τους δεν θα είχε επέλθει ο θάνατος των τριών υπαλλήλων.

Οι δικαστικές Αρχές εκτίμησαν ακόμη ότι οι πράξεις που τους αποδίδονται καταδεικνύουν περιφρόνηση για την ανθρώπινη ζωή και στοιχεία σταθερής εγκληματικής δράσης, γεγονός που θα δημιουργούσε τον κίνδυνο τέλεσης νέων αδικημάτων εάν αφήνονταν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Μετά την απόφαση για την προφυλάκισή τους, ο ένας οδηγήθηκε στις φυλακές Ναυπλίου και ο δεύτερος στις φυλακές Μαλανδρίνου.