Όλοι όσοι εμπλέκονται στην «υπόθεση» Κίμπερλι Γκίλφοιλ πρέπει κάποια στιγμή να λογοδοτήσουν. Η πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα ήρθε «δωράκι» από την Αμερική έκανε τις δουλείες της στη χώρα μας, παρόλο που πριν χρόνια την υπονόμευε, χαρακτηρίζοντας τους Έλληνες «τζαμπατζήδες» και παρομοιάζοντάς τους με «σκυλιά που κατουρούν στο χαλί» και έφυγε «μέσα σε μία νύχτα».

Η δημοσιογράφος, Μαρία Δεναξά σχολίασε μέσω μιας ανάρτησής της στο Instagram την πορεία της πρώην πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Το βίντεο της Μαρίας Δεναξά:

«Το κελεπούρι made in USA που εξοστρακίστηκε από την οικογένεια Τραμπ και μας την έστειλαν πεσκέσι, μας τελείωσε. Βέβαια θα μου πείτε μετά το φαινόμενο Τσούνη και τις βουτιές στην ελληνική γαστρονομία, μια Kim Kardashian της διπλωματίας, μια αμερικανική λατέρνα που μάλιστα πήγαινε και στα μπουζούκια και έκανε να νιώθει περήφανο το εγχώριο βλαχομπαρόκ που τις χτυπούσε παλαμάκια, πήγαινε γάντι στη χώρα που όταν ο κόσμος καίγεται, ξεκατινιάζεται για τον Καρβέλα και τη Βίσση και παθιάζεται με την πλασμαφαίρεση», αναφέρει η δημοσιογράφος.

Και είναι η πικρή αλήθεια… Γύρω μας συμβαίνουν γεγονότα μείζονος σημασίας για την Ελλάδα και ο κόσμος ασχολείται με τα κουτσομπολίστικα, ξεχνώντας την ουσία. Η «Ζούγκλα» από την αρχή με αποκαλυπτικά δημοσιεύματά της μιλούσε για τους υποτελείς που σιωπούσαν την ώρα που η πρέσβειρα τους, έκανε «κουμάντα» στην μεταφορά του αμερικανικού LNG και τον Κάθετο Διάδρομο.

Η ανάρτηση της δημοσιογράφου στο Instagram:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maria Denaxa (@mdenaxa)

«Η Γκίλφοιλ με τα «λεφτά» αισθήματα αγάπησε την Ελλάδα όταν κατάλαβε με ποιους είχε να κάνει. Μα τόσο υποτελής πια. Και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η ουσία, κυρίες και κύριοι, δεν είναι τα 100.000 δολάρια που ζητιάνευε για να καλύψει τα χρέη της, ούτε οι δωρεές με το αζημίωτο από τους χρηματοδότες της. Μιλάμε για πολύ μεγαλύτερα ποσά και οφέλη τα οποία προκύπτουν από τις δουλίτσες που έκλεινε για την μεταφορά του Αμερικανικού LNG και τον κάθε το διάδρομο και φυσικά την ανελέητη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των χορηγών της Ελλάδας και της Αμερικής για το ποιος θα ελέγχει την ενέργεια μετά την απομάκρυνση της Ρωσίας», τόνισε η δημοσιογράφος.

Η κα. Δεναξά είπε κλείνοντας πως «Όλοι λοιπόν όσοι εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία από κυβερνητικούς μέχρι ολιγάρχες δεν είναι αθώοι παρατηρητές, αλλά υποψήφοι υπόλογοι ενός σκανδάλου με αθέμιτες πρακτικές στην διαδικασία ανάληψης της εκτέλεσης ενεργειακών ή άλλων έργων που τελούν υπό την έρευνα των Αμερικανικών Ελεγκτικών Αρχών, μιας και στην Ελλάδα όλοι το γνωρίζουμε. Η αδιαφάνεια δεν είναι η εξαίρεση, αλλά ο κανόνας».