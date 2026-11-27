Έντονη κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας ασκεί η δημοσιογράφος Μαρία Δεναξά, μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο.

Στην παρέμβασή της, η δημοσιογράφος εστιάζει στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά, αμφισβητώντας κατά πόσον οι κυβερνητικές εξαγγελίες και οι ανακοινώσεις για την οικονομία ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάσταση της αγοράς.

Παράλληλα, στρέφει τα πυρά της κατά κυβερνητικών στελεχών, κατηγορώντας τα ότι δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην επικοινωνιακή διαχείριση των προβλημάτων παρά στην ουσιαστική αντιμετώπισή τους.

Η κριτική για την ακρίβεια και τα μέτρα στήριξης

Ένα από τα βασικά ζητήματα που θίγει η Μαρία Δεναξά είναι η συνεχιζόμενη πίεση που δέχονται οι καταναλωτές από το αυξημένο κόστος ζωής.

Η δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι οι ανακοινώσεις για επιμέρους μειώσεις τιμών και οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες δεν επαρκούν για να ανακουφίσουν ουσιαστικά τα νοικοκυριά.

Στην τοποθέτησή της αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στις παρεμβάσεις για μειώσεις τιμών σε προϊόντα των σούπερ μάρκετ, αμφισβητώντας το κατά πόσον τέτοιες κινήσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα που επηρεάζει το σύνολο των καθημερινών δαπανών.

Η κριτική της επικεντρώνεται στην απόσταση που, κατά την άποψή της, υπάρχει ανάμεσα στις κυβερνητικές ανακοινώσεις και στην πραγματική οικονομική δυνατότητα των πολιτών.

Παράλληλα, εκφράζει την αντίθεσή της σε επικοινωνιακές πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, επιχειρούν να παρουσιάσουν μια περισσότερο αισιόδοξη εικόνα της οικονομίας.

Αναφορά στα υπερπλεονάσματα και στην αγοραστική δύναμη

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα δημοσιονομικά πλεονάσματα, τα οποία η δημοσιογράφος αντιπαραβάλλει με τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

Η Μαρία Δεναξά θέτει το ερώτημα κατά πόσον οι θετικοί δημοσιονομικοί δείκτες μεταφράζονται σε βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

Στο ίδιο πλαίσιο, επικαλείται στοιχεία της Eurostat για την αγοραστική δύναμη και την οικονομική κατάσταση των ελληνικών νοικοκυριών.

Η παρέμβασή της αναδεικνύει τη διαφορά ανάμεσα στους συνολικούς οικονομικούς δείκτες και στην αγοραστική δυνατότητα των πολιτών, με τη δημοσιογράφο να υποστηρίζει ότι η καθημερινότητα πολλών οικογενειών δεν αντανακλά την εικόνα οικονομικής βελτίωσης που προβάλλει η κυβέρνηση.

Αιχμές για κυβερνητικά στελέχη και σκάνδαλα

Πέρα από την οικονομία, η Μαρία Δεναξά ασκεί κριτική και στο ευρύτερο πολιτικό περιβάλλον.

Στο βίντεο αναφέρεται σε κυβερνητικά στελέχη, πολιτικές αντιπαραθέσεις και υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τη δημόσια συζήτηση, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση προσπάθεια μετατόπισης του ενδιαφέροντος από τα ουσιαστικά προβλήματα της κοινωνίας.

Η δημοσιογράφος χρησιμοποιεί ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο με τον οποίο, κατά την άποψή της, αντιμετωπίζονται η ακρίβεια και τα ζητήματα δημόσιας λογοδοσίας.

Παράλληλα, κάνει αναφορές σε σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, υποστηρίζοντας ότι η δημόσια συζήτηση συχνά επικεντρώνεται στην πολιτική επικοινωνία αντί στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Το μήνυμα της παρέμβασης

Στο επίκεντρο της τοποθέτησης της Μαρίας Δεναξά βρίσκεται η θέση ότι οι πολίτες αξιολογούν την οικονομική πολιτική με βάση όσα βιώνουν καθημερινά και όχι αποκλειστικά με βάση τις κυβερνητικές ανακοινώσεις.

Η δημοσιογράφος αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα των επικοινωνιακών χειρισμών απέναντι στην ακρίβεια και ζητά ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά.

Το βίντεο αποτελεί μια έντονα επικριτική δημοσιογραφική τοποθέτηση για την κυβερνητική πολιτική.