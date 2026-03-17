Επί 4,5 ώρες απολογούνταν στην 34η Ανακρίτρια η χήρα του Γιώργου Τράγκα, Μαρία Καρρά, που κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, χρέη στο Δημόσιο, μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών και χρεωκοπία, με φερόμενο χρόνο τέλεσης από το 2008 έως το 2022.

Οι δικαστικές αρχές, της επέβαλλαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, αλλά και χρηματική εγγύηση 100.000 ευρώ, με την κα Καρρά να έχει πια την ιδιότητα της κατηγορούμενης.

Σύμφωνα με την κατηγορία, η φοροδιαφυγή σχετίζεται με ποσό σχεδόν 13 εκατομμυρίων ευρώ για τα οικονομικά έτη 2011 έως 2020.

Σύμφωνα με τον συνήγορο της κατηγορουμένης, Θεόδωρο Μαντά, «Η κα Καρρά απάντησε στο σύνολο των ερωτημάτων. Με πληρότητα και με έναν τεράστιο αριθμό εγγράφων έχουν αιτιολογηθεί, χωρίς παρερμηνείες, οι απαντήσεις που έδωσε στην ανακριτική διαδικασία».