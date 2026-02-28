Επεισοδιακή κατά κάποιον τρόπο ήταν η παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού στην συγκέντρωση για τη συμπλήρωση των τριών ετών από την τραγωδία των Τεμπών, καθώς αποχώρησε νωρίτερα, καταγγέλλοντας ότι δεν της δόθηκε η δυνατότητα να μιλήσει, παρότι, όπως υποστηρίζει, είχε εκ των προτέρων ενημερώσει την Οργανωτική Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, η κ. Καρυστιανού βρέθηκε σήμερα (28/2), στο Σύνταγμα, όπου πραγματοποιήθηκε το συλλαλητήριο στη μνήμη των θυμάτων. Παρέμεινε στον χώρο της εκδήλωσης, συνομίλησε με πολίτες και συγγενείς, ωστόσο δεν ανέβηκε στο βήμα που είχε στηθεί απέναντι από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Σε συνέντευξή της στο Kontra Channel, ανέφερε ότι είχε φτάσει στον χώρο στις 12:00, δηλαδή την ώρα έναρξης της συγκέντρωσης, με σκοπό όπως τόνισε να μιλήσει για το παιδί της, αλλά και συνολικά για τον αγώνα που έχει δώσει σχετικά με την απόδοση ευθυνών, για την τραγωδία των Τεμπών. Όπως περιέγραψε, περίπου δύο ώρες αργότερα διαπίστωσε ότι είχε ήδη καταρτιστεί πρόγραμμα ομιλιών, στο οποίο συμμετείχαν συγγενείς θυμάτων και εκπρόσωποι εργατικών κέντρων.

Παρακολουθείστε τη συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού

Σύμφωνα με την ίδια, είχε ενημερώσει τον Πάνο Ρούτσι για την πρόθεσή της να τοποθετηθεί δημόσια, ενώ όπως σημείωσε, και άλλοι συγγενείς γνώριζαν ότι επρόκειτο να μιλήσει. Ωστόσο όπως υποστήριξε, δεν υπήρξε σχετική ανταπόκριση από την Οργανωτική Επιτροπή.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στη συγκέντρωση καταγράφηκε μία έντονη στιχομυθία της με τον κ. Ρούτσι, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, περιστατικό που καταγράφηκε και φωτογραφικά.

Τελικά, η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου επέλεξε να αποχωρήσει από τη συγκέντρωση, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για τον χειρισμό του ζητήματος.

Βέβαια υπήρξαν και κάποιοι πολίτες που πλησίασαν την πρώην πρόεδρο του συλλόγου των οικογενειών των θυμάτων των Τεμπών, λέγοντάς της πως θα παραμείνουν στο πλευρό της, μέχρι τέλους.