Τη δική της μαρτυρία στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών κατέθεσε σήμερα η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της 20χρονης Μάρθης Ψαροπούλου που έχασε τη ζωή της στη σύγκρουση των δύο τρένων.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έγιναν στον τόπο του δυστυχήματος, στην πορεία της δικαστικής έρευνας, αλλά και σε ζητήματα που, σύμφωνα με την ίδια, εξακολουθούν να μην έχουν λάβει σαφείς απαντήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο σημείο της τραγωδίας, χαρακτηρίζοντας το «μπάζωμα» ως αλλοίωση του χώρου.

«Αυτό που μπορώ να σας πω σίγουρα είναι το μπάζωμα. Η αλλοίωση του χώρου ενός εγκλήματος. Έχουμε φωτογραφίες με εκσκαφείς που αλλοίωναν τον χώρο», ανέφερε.

Όπως περιέγραψε, είχε απευθυνθεί στον Εισαγγελέα προκειμένου να ζητήσει εξηγήσεις για την απόφαση να τοποθετηθεί τσιμέντο στον χώρο, λίγες μόλις ημέρες μετά το δυστύχημα.

Σύμφωνα με την ίδια, όταν ρώτησε για την παρέμβαση στον τόπο της τραγωδίας, έλαβε ως απάντηση ότι η σιδηροδρομική γραμμή επρόκειτο να τεθεί ξανά σε λειτουργία τρεις ημέρες αργότερα. Η ίδια, όπως ανέφερε, ρώτησε εάν ο εισαγγελικός λειτουργός είχε επισκεφθεί τον χώρο, λαμβάνοντας αρνητική απάντηση.

«Τότε πώς δώσατε άδεια να γίνει ό,τι έγινε; Σε 3 μέρες τελείωσε η έρευνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Περιγράφοντας τη συζήτηση που είχε με δικαστικό λειτουργό, είπε ακόμη: «Ήθελαν το γκαζόν να το κάνουν τσιμέντο», εμφανώς συγκινημένη.

«Θέλω να υπάρχει μια Δικαιοσύνη να κάνει καλά τη δουλειά της», τόνισε.

Οι αναφορές στην ανάκριση και τα ερωτήματα για την πυρόσφαιρα

Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε εκτενώς και στη δικαστική έρευνα, εκφράζοντας τη διαφωνία της με συγκεκριμένους χειρισμούς και συμπεράσματα.

«Άκουσα έναν ανακριτή να μου λέει πως το παιδί μου πέθανε ακαριαία. Να μας λέει για ξυλόλια και τουλόλια. Να αμαυρώνουν τη μνήμη των παιδιών μας ότι δήθεν είναι θεωρίες συνωμοσίας», υποστήριξε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Εφέτη Ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη, λέγοντας πως οι οικογένειες των θυμάτων περίμεναν για μεγάλο χρονικό διάστημα απαντήσεις.

«Ο κ. Μπακαΐμης μας έλεγε “δεν το πιστεύω” και η έκρηξη έγινε από έλαια σιλικόνης. Η δουλειά σου, ανακριτή, δεν είναι να κάνεις έρευνα; Δυόμισι χρόνια περιμέναμε», ανέφερε.

Όπως υποστήριξε, αρκετό διάστημα αργότερα κατατέθηκε το πόρισμα Καρώνη, ενώ η ανάκριση ολοκληρώθηκε χωρίς, κατά την άποψή της, να έχουν απαντηθεί όλα τα ερωτήματα που έχουν θέσει οι οικογένειες των θυμάτων.

Η ίδια προχώρησε, επίσης, σε σοβαρές καταγγελίες για τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη η ανάκριση, υποστηρίζοντας ότι ο κ. Μπακαΐμης «εκτελεί εντολές Μητσοτάκη» και χαρακτηρίζοντας «παράνομα» όσα, όπως είπε, έχουν συμβεί.

Η κ. Καρυστιανού ζήτησε παράλληλα από το δικαστήριο να εξετάσει περαιτέρω τις συνθήκες υπό τις οποίες δημιουργήθηκε η μεγάλη πυρόσφαιρα μετά τη σύγκρουση.

«Περιμένω από το δικαστήριο να κάνει έρευνα για το θέμα της πυρόσφαιρας. Να δώσει απαντήσεις σε εμάς που δεν τρώμε το παραμύθι με τα έλαια σιλικόνης», είπε.

Οι καταγγελίες για το οπτικοακουστικό υλικό

Κατά την κατάθεσή της αναφέρθηκε και στο διαθέσιμο οπτικοακουστικό υλικό της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις.

«Είδαμε ότι απουσίαζε τεράστιο υλικό ηχητικών και βίντεο», ανέφερε.

Παράλληλα, άφησε αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, κινήθηκε η ανάκριση σε σχέση με τον πρώην Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή.

Αναφορά έκανε και στον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κώστα Αγοραστό, συνδέοντας το όνομά του με τις παρεμβάσεις που έγιναν στον τόπο της τραγωδίας.

«Ο κ. Αγοραστός που μπάζωσε τον χώρο με εταιρείες που συστήθηκαν μετά. Κανένας δεν έχει λογοδοτήσει για αυτά», υποστήριξε.

Η ίδια συνέδεσε την υπόθεση των Τεμπών με ένα ευρύτερο ζήτημα εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς, λέγοντας:

«Ο ελληνικός λαός δεν έχει καμία εμπιστοσύνη. Το έγκλημα των Τεμπών είναι ένα έγκλημα που αγγίζει ολόκληρη την κοινωνία. Ακόμη και σήμερα δεν είναι ασφαλής ο σιδηρόδρομος».

«Μου απαγορεύτηκε η εκταφή – Υπάρχει λόγος»

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής της, η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε σε μαρτυρίες που, όπως είπε, κάνουν λόγο για πιθανά χημικά εγκαύματα.

«Φαίνεται πως είχαμε και χημικά εγκαύματα τα οποία δεν ελέγχθηκαν. Έλεγαν στις καταθέσεις ότι ο αέρας μας έκαιγε τα μάτια», ανέφερε.

Εξέφρασε ακόμη την έντονη δυσπιστία της απέναντι στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας πως οι πολίτες παρακολουθούν την εξέλιξη της υπόθεσης και σχηματίζουν τη δική τους εικόνα.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η αναφορά της στη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των λειψάνων της κόρης της.

Όπως περιέγραψε, όταν άνοιξε το φέρετρο της Μάρθης, βρήκε μέσα μια λευκή σακούλα με ανθρώπινα υπολείμματα. Ανέφερε ότι κατά τη διαδικασία εντόπισε ένα οστό, το οποίο, όπως υποστήριξε, δεν αναφερόταν στα ιατροδικαστικά στοιχεία που είχε στη διάθεσή της.

Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, ζήτησε να πραγματοποιηθεί έλεγχος DNA.

Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι ως αιτία θανάτου είχε αναφερθεί η απανθράκωση, την οποία χαρακτήρισε «απαράδεκτη».

«Μου απαγορεύτηκε η εκταφή. Υπάρχει λόγος», είπε.

Κλείνοντας την κατάθεσή της, η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι έχουν καταστραφεί ή χαθεί στοιχεία βιολογικού υλικού και ζήτησε να διερευνηθούν περαιτέρω οι ευθύνες όλων όσοι, κατά την άποψή της, συνδέονται με την υπόθεση.

Παράλληλα, ανέφερε ότι πέρα από πολιτικά πρόσωπα θα πρέπει να εξεταστεί ο ρόλος υπηρεσιακών παραγόντων, στελεχών Υπουργείων και της Περιφέρειας, Ιατροδικαστών, καθώς και όσων συμμετείχαν στις εργασίες στον χώρο του δυστυχήματος.

Έθεσε, τέλος, ερωτήματα και για τη διαχείριση των σορών στα νοσοκομεία που υποδέχθηκαν τα θύματα, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν ακόμη ζητήματα τα οποία δεν έχουν αποσαφηνιστεί.