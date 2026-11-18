Πολύ δύσκολες στιγμές βίωσε το πρωί της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου η Μαρία Μαζωνάκη, καθώς αναγκάστηκε να μεταβεί στο σπίτι όπου διέμενε ο Γιώργος Μαζωνάκης στη Βούλα, προκειμένου να μαζέψει όλα τα προσωπικά του αντικείμενα.

Το ίδιο απόγευμα, σε τηλεοπτική εκπομπή, περιέγραψε τη συναισθηματική φόρτιση που συνοδεύει αυτή τη διαδικασία.

«Καταρχήν δεν ήταν η πρώτη μέρα που πήγαμε στο σπίτι. Έχουμε πάει και άλλες μέρες. Τι να σας πω παιδιά; Ήταν πολύ δύσκολο. Δεν χωράνε λόγια», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρία Μαζωνάκη, ενώ αποκάλυψε ποια ενθύμια του αδελφού της έχει κρατήσει:

«Έχω πολλά αντικείμενα του Γιώργου. Έχω το κομποσκοίνι του, έχω πολλά».

«Αν είχα την οικονομική δυνατότητα θα ήθελα να το κρατήσω αυτό το σπίτι. Θα ήθελα να έχω αυτό το σπίτι γιατί είναι σαν να έχω τον Γιώργο κοντά μου», συμπλήρωσε βαθιά συγκινημένη η Μαρία Μαζωνάκη.

«Νιώθω ότι έχω εξαντληθεί ψυχολογικά»

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε ανοιχτά για τη ψυχολογική κόπωση που αισθάνεται, τονίζοντας πως η οικογένεια δεν είναι ακόμη έτοιμη να σχεδιάσει την επόμενη μέρα.

«Νιώθω ότι έχω εξαντληθεί ψυχολογικά. Δεν έχουμε ορίσει τα επόμενα βήματα ακόμα. Ζούμε τη στιγμή, ζούμε αυτό που ζούμε τώρα. Ακόμα πενθούμε. Θα δείξει. Δεν ξέρουμε ακόμα.», κατέληξε η Μαρία Μαζωνάκη.