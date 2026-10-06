Σειρά συγκεντρώσεων και κινητοποιήσεων έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου, με αφορμή την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα.

Στην Αθήνα, το βασικό συλλαλητήριο εργατικών σωματείων και μαζικών φορέων έχει προγραμματιστεί για τις 19:30 στην πλατεία Συντάγματος, ενώ ξεχωριστό κάλεσμα οργανώσεων της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς έχει ανακοινωθεί για τις 19:00 στα Προπύλαια.

Οι κινητοποιήσεις συνδέονται με την επίσκεψη του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας και τον νέο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στην Αθήνα. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να έχει επαφές με την ελληνική πολιτική ηγεσία, με την ατζέντα να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων άμυνα, ενέργεια και περιφερειακή ασφάλεια.

Σύνταγμα και Προπύλαια στο επίκεντρο

Στη συγκέντρωση των 19:30 στο Σύνταγμα καλούν εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς, μεταξύ των οποίων οργανώσεις και ομοσπονδίες εργαζομένων.

Παράλληλα, στις 19:00 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στα Προπύλαια από το Μ-Λ ΚΚΕ και άλλες οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς.

Οι διοργανωτές εκφράζουν την αντίθεσή τους στην επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών και σε πτυχές της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ.

Συγκεντρώσεις και σε άλλες πόλεις

Κινητοποιήσεις δεν έχουν προγραμματιστεί μόνο στην Αθήνα. Για σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου, έχουν ανακοινωθεί συγκεντρώσεις και στις εξής πόλεις:

Θεσσαλονίκη: 19:00, Άγαλμα Βενιζέλου

19:00, Άγαλμα Βενιζέλου Πάτρα: 19:30, Εργατικό Κέντρο

19:30, Εργατικό Κέντρο Αγρίνιο: 19:00, πεζόδρομος Παπαστράτου

19:00, πεζόδρομος Παπαστράτου Αλεξανδρούπολη: 18:30, Δημαρχείο

18:30, Δημαρχείο Γιάννενα: 18:30, Πλάτανος στην Αβέρωφ

18:30, Πλάτανος στην Αβέρωφ Ηγουμενίτσα: 19:00, πλατεία Δημαρχείου

19:00, πλατεία Δημαρχείου Καλαμάτα: 19:30, πλατεία 23ης Μαρτίου

19:30, πλατεία 23ης Μαρτίου Κέρκυρα: 18:30, Ανουντσιάτα

18:30, Ανουντσιάτα Λευκάδα: 19:30, πλατεία Αγίου Μηνά

19:30, πλατεία Αγίου Μηνά Μυτιλήνη: 18:30, πλατεία Σαπφούς

18:30, πλατεία Σαπφούς Πρέβεζα: 19:00, Θεοφάνειο

19:00, Θεοφάνειο Σάμος: 18:30, Βαθύ

18:30, Βαθύ Χίος: 18:30, είσοδος Απλωταριάς

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται και μετά την Τρίτη

Κινητοποιήσεις έχουν ανακοινωθεί και για τις επόμενες ημέρες.

Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, έχει προγραμματιστεί πανθεσσαλικό συλλαλητήριο στις 19:00 στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, ενώ την ίδια ώρα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στα Χανιά, στην πλατεία Αγοράς.

Για την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, έχει ανακοινωθεί συγκέντρωση στις 19:00 στην πλατεία Καμπάνας στο Αργοστόλι.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

Λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο και των συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας, η ΕΛ.ΑΣ. έχει ανακοινώσει προσωρινές και σταδιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Τρίτης έως και το πρωί της Πέμπτης.

Οι παρεμβάσεις θα αφορούν, μεταξύ άλλων, την περιοχή γύρω από την πλατεία Συντάγματος, τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, τη Βασιλίσσης Αμαλίας, καθώς και τις οδούς Πανεπιστημίου και Σταδίου. Η ΕΛ.ΑΣ. συστήνει στους οδηγούς να αποφεύγουν, όπου είναι δυνατόν, τις μετακινήσεις με ΙΧ στο κέντρο, ιδιαίτερα την Τετάρτη.

Απαγόρευση συναθροίσεων την Τετάρτη σε συγκεκριμένη ζώνη

Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, από τις 06:00 της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου έως τις 06:00 της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου απαγορεύονται οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες σε συγκεκριμένη ζώνη του κέντρου της Αθήνας.

Η περιοχή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τμήματα γύρω από τη Ριζάρη, την Πλουτάρχου, τη Βασιλίσσης Σοφίας, τη Μιχαλακοπούλου και τη Βασιλέως Αλεξάνδρου. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η απόφαση ελήφθη για λόγους δημόσιας ασφάλειας και αποτροπής σοβαρής διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής της πρωτεύουσας.

Η ατζέντα της επίσκεψης Ρούμπιο

Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα σήμερα, ενώ την Τετάρτη θα συμμετάσχει στον 6ο Γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει γίνει γνωστό, θα προηγηθεί συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και στη συνέχεια θα υπάρξουν δηλώσεις προς τον Τύπο και η έναρξη του Στρατηγικού Διαλόγου. Ακολούθως, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.