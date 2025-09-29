Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Μαρκόπουλο Αττικής με αποτέλεσμα ένα άτομο να ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τροχαίο σημειώθηκε όταν ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρία νεαρά άτομα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε μέσα σε έναν ελαιώνα.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής όπου επενέβησαν για τον απεγκλωβισμό ενός νεαρού, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός” χωρίς τις αισθήσεις του.

Οι δύο άλλοι νεαροί μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο Κέντρο Υγείας της περιοχής.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας από ΕΙΧ όχημα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., συνεπεία τροχαίου, σε περιοχή του δήμου Μαρκοπούλου – Μεσογαίας. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 29, 2025

Διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια του σοβαρού τροχαίου.