Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (24/6) στο νοσοκομείο Αττικόν, όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας επιχείρησε να εισέλθει στο δωμάτιο νοσηλείας της ηθοποιού Μάρως Κοντού, έχοντας στην κατοχή του μία γλάστρα και ένα κουτί μέσα στο οποίο βρέθηκε μαχαίρι.

Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα το προσωπικό ασφαλείας στο νοσοκομείο Αττικόν, το οποίο παρενέβη προκειμένου να αποτρέψει την είσοδο του άνδρα στον χώρο νοσηλείας της Μάρως Κοντού. Οι συνθήκες και τα κίνητρα της ενέργειάς του διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ειδικότερα, ο σεκιουριτάς αντελήφθη ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, τον υποπτεύθηκε και έκανε έρευνα. Ανοίγοντας το κουτί διαπίστωσε ότι περιείχε μέσα ένα μαχαίρι. Αμέσως επικοινώνησε με την Ελληνική Αστυνομία, άνδρες της οποίας έσπευσαν και συνέλαβαν τον υπερήλικα.

Η Μάρω Κοντού συνεχίζει να νοσηλεύεται για δέκατη ημέρα στο νοσοκομείο «Αττικόν», με την ιατρική ομάδα να παρακολουθεί στενά την πορεία της. Η μεταφορά της στο ίδρυμα κρίθηκε απαραίτητη έπειτα από ένα ατύχημα που είχε στην οικία της, το οποίο της προκάλεσε κάταγμα σε πλευρό καθώς και κάκωση στο ισχίο.