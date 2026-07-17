Ένα ποτήρι ουίσκι και ένα αναμμένο τσιγάρο αφέθηκαν στη γνώριμη θέση της, στο αγαπημένο της στέκι. Με αυτή τη βαθιά συμβολική κίνηση, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, αποχαιρέτησε τη σπουδαία ηθοποιό Μάρω Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, κάνοντας πράξη ακριβώς αυτό που του είχε ζητήσει.

Λίγες ώρες πριν από το οριστικό «αντίο», ο κ. Κακλαμάνης βρέθηκε στον χώρο όπου συνήθιζε να συχνάζει η αγαπημένη καλλιτέχνις, αφήνοντας τα αντικείμενα μπροστά στην άδεια της καρέκλα. Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, μοιράστηκε τη συγκινητική στιγμή της εκπλήρωσης αυτής της υπόσχεσης, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Η τελευταία σου επιθυμία…

Στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου, ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο…

Καλό σου ταξίδι Μάρω μου…».

Μια σταθερή φιλία με φόντο την πολιτική και την… μπιρίμπα

Η σχέση των δυο τους μετρούσε πολλά χρόνια και υπερέβαινε κατά πολύ τα όρια της δημόσιας ζωής. Οι δρόμοι τους είχαν διασταυρωθεί έντονα στο πεδίο της πολιτικής το 2007. Τότε, ο Νικήτας Κακλαμάνης είχε παραιτηθεί από τη βουλευτική του έδρα προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντα του δημάρχου Αθηναίων, με τη Μάρω Κοντού να τον διαδέχεται και να καταλαμβάνει τη θέση του στο Κοινοβούλιο.

Ωστόσο, ο δεσμός τους ήταν πάνω από όλα στενά ανθρώπινος. Οι δυο τους παρέμεναν πολύ καλοί φίλοι και ανήκαν στην ίδια παρέα, δίνοντας συχνά ραντεβού για βραδιές μπιρίμπας.

Η εξόδιος ακολουθία της αείμνηστης ηθοποιού θα τελεστεί σήμερα, Παρασκευή (17/7), στις 11:00 το πρωί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Εκεί, ο επιστήθιος φίλος της αναμένεται να είναι εκείνος που θα εκφωνήσει τον επικήδειο λόγο.