Τραγωδία σημειώθηκε στο Μαρούσι, με μια ανήλικη να εντοπίζεται νεκρή στο σπίτι της το απόγευμα της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη βρέθηκε κρεμασμένη εντός της οικίας της περίπου στις 17:30 το απόγευμα. Όλες οι ενδείξεις δείχνουν αυτοχειρία, ωστόσο οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει επιβεβαιωθεί και αυτή την ώρα οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ λαμβάνουν μαρτυρίες από τους συγγενείς της νεαρής κοπέλας για να προσπαθούν να καταλάβουν τι μπορεί να οδήγησε στον θάνατό της.