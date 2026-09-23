Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για έναν 22χρονο άνδρα, γεννημένο το 2004, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε σε δύο γυναίκες στο Μαρούσι μέσα σε διάστημα περίπου μιάμισης ώρας, ενώ στη συνέχεια έκλεψε το αυτοκίνητο της μίας από αυτές.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 18:00 στη λεωφόρο Κηφισίας 64. Ο 22χρονος φέρεται να άρπαξε μια γυναίκα τη στιγμή που εκείνη ετοιμαζόταν να μπει στο αυτοκίνητό της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, την έριξε στο έδαφος και χτύπησε επανειλημμένα το κεφάλι της κάτω, προτού απομακρυνθεί από το σημείο.

Η γυναίκα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Περίπου στις 19:20, ο ίδιος άνδρας φέρεται να προχώρησε σε νέα επίθεση, αυτή τη φορά στην οδό Σταματίου Σωτηράκη στο Μαρούσι. Εκεί επιτέθηκε σε μια 55χρονη γυναίκα που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της.

Ο 22χρονος άνοιξε την πόρτα του οχήματος, έβγαλε τη γυναίκα από τη θέση του οδηγού και στη συνέχεια πήρε το αυτοκίνητο και έφυγε από το σημείο. Η 55χρονη τραυματίστηκε ελαφρά κατά την επίθεση.

Το κλεμμένο όχημα εντοπίστηκε αργότερα εγκαταλελειμμένο στην Αγία Παρασκευή.

Καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης ήταν η παρέμβαση του πατέρα του 22χρονου. Ο ίδιος επικοινώνησε με την Αστυνομία και ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι ο γιος του ήταν το άτομο που είχε προχωρήσει στις δύο επιθέσεις.

Ακολούθησε κινητοποίηση των Αρχών και ο 22χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο Κορωπί, στην οδό Αγίας Σωτήρος.

Μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στην ψυχιατρική κλινική των φυλακών Κορυδαλλού, όπου και κρατείται.