Νέο περιστατικό απάτης καταγράφηκε στα βόρεια προάστια, με θύμα αυτή τη φορά μία 89χρονη στο Μαρούσι.

Οι δράστες εμφανίστηκαν ως δήθεν υπάλληλοι εταιρείας κοινοχρήστων και κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της ηλικιωμένης, πριν αποσπάσουν από το σπίτι της χρυσές λίρες, πεντόλιρα και μεγάλο χρηματικό ποσό.

Το περιστατικό έρχεται μετά από δύο αντίστοιχα χτυπήματα στο Ψυχικό, όπου άτομα που παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ φέρονται να αφαίρεσαν χρήματα και κοσμήματα μεγάλης αξίας από δύο γυναίκες.

«Είμαστε από την εταιρεία κοινοχρήστων»

Η απάτη στο Μαρούσι ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης, όταν οι δράστες χτύπησαν το κουδούνι της 89χρονης και ισχυρίστηκαν ότι εργάζονται για εταιρεία κοινοχρήστων.

Αφού κατάφεραν να μπουν στο σπίτι και να πείσουν την ηλικιωμένη ότι βρίσκονται εκεί για συγκεκριμένη εργασία, φέρονται να την έκαναν να τους αποκαλύψει το σημείο όπου είχε κρύψει τα πολύτιμα αντικείμενα και τα χρήματά της.

Η κρυψώνα βρισκόταν μέσα σε τοίχο δωματίου της κατοικίας.

Έσπασαν τον τοίχο με βαριοπούλα

Όταν εντόπισαν το ακριβές σημείο, οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν βαριοπούλα για να γκρεμίσουν τμήμα του τοίχου και να αποκτήσουν πρόσβαση στην κρυψώνα.

Στο εσωτερικό της βρήκαν, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, 40 χρυσά πεντόλιρα, 10 λίρες και 20.000 ευρώ σε μετρητά.

Με την αξία κάθε πεντόλιρου να εκτιμάται περίπου στις 5.000 ευρώ, μόνο η συγκεκριμένη λεία υπολογίζεται κοντά στις 200.000 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται οι λίρες και τα μετρητά.

Πάνω από 600.000 ευρώ η λεία από τρία περιστατικά

Η υπόθεση προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς μέσα σε περίπου ένα εικοσιτετράωρο έχουν καταγραφεί τουλάχιστον τρεις σοβαρές απάτες με παρόμοια μεθοδολογία.

Συνολικά, οι δράστες φέρονται να έχουν αποσπάσει περισσότερα από 600.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και χρυσές λίρες, με τις Αρχές να εξετάζουν αν πίσω από τα περιστατικά βρίσκεται η ίδια ομάδα.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι κινήσεις των δραστών, ο τρόπος με τον οποίο επιλέγουν τα θύματά τους και τυχόν κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των περιστατικών σε Μαρούσι και Ψυχικό.