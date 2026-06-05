Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 5 Ιουνίου στο Μαρούσι, με στόχο τρία αυτοκίνητα της Περιφέρειας Αττικής. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, άγνωστοι περιέλουσαν με εύφλεκτο υλικό τα σταθμευμένα οχήματα και έβαλαν φωτιά με αποτέλεσμα την ολική καταστροφή τους.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν από κάμερες ασφαλείας βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τα στοιχεία και τις κινήσεις των δραστών, οι οποίοι σύμφωνα με τις αστυνομικές πληροφορίες είναι περισσότεροι του ενός. Η επίθεση στο πάρκινγκ όπου ήταν σταθμευμένα τα οχήματα σημειώθηκε στις 3:55 το πρωί.