Στιγμές τρόμου έζησε το πρωί της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Μαρούσι, όταν έπεσε θύμα άγριας επίθεσης και ληστείας από τρεις δράστες, σε μικρή απόσταση από τον σταθμό του ΗΣΑΠ.

Η επίθεση σημειώθηκε επί της οδού Θέμιδος, έναν κεντρικό δρόμο γεμάτο καταστήματα και αυξημένη κίνηση.

Την ώρα που η ηλικιωμένη βάδιζε ανυποψίαστη στο πεζοδρόμιο κρατώντας το καρότσι της, τρεις νεαροί την πλησίασαν και ένας από αυτούς την στρίμωξε στον τοίχο, της τράβηξε με βία τη χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό και την έριξε στο έδαφος.

Σε βίντεο, καταγράφεται η στιγμή που οι τρεις νεαροί προσεγγίζουν το υποψήφιο θύμα τους λίγο πριν την επίθεση.

Η άτυχη γυναίκα δεν πρόλαβε να αντιδράσει ή να καταλάβει τι είχε συμβεί, καταλήγοντας τραυματισμένη και πεσμένη στη μέση του δρόμου, ανήμπορη να κουνηθεί, ενώ λίγη ώρα αργότερα, κάτοικος της περιοχής άκουσε τις φωνές της ηλικιωμένης και έσπευσε αμέσως στο σημείο για να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Το βίντεο-Ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση των τριών ληστών σε βάρος της ηλικιωμένης γυναίκας: