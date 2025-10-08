Σκηνές που θύμιζαν αστυνομική ταινία εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης 7/10, στο Μαρούσι, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, κλήθηκαν για απόπειρα διάρρηξης σε ακίνητο στην οδό Μεσογείων.

Περί τις 14:10,οι αστυνομικοί έπειτα από αναζητήσεις, εντόπισαν ύποπτο όχημα στη Νερατζιώτισσα, χωρίς να είναι αρχικά σαφής ο αριθμός των επιβαινόντων. Στη θέα των αστυνομικών, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη προς τον σταθμό ΗΣΑΠ «Ειρήνη» και σε παράλληλους δρόμους της Μαρίνου Αντύπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, ο32χρονος έχει συλληφθεί περισσότερες από 10 φορές για διάφορα αδικήματα ενώ του έχει επιβληθεί και απαγόρευση εισόδου στη χώρα.

Στη συμβολή των οδών Φολεγάνδρου και Σμύρνης, ο ύποπτος εγκατέλειψε το όχημα και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, ωστόσο συνελήφθη έπειτα από σύντομη πεζή καταδίωξη, χάρη και στη συνδρομή αστυνομικού εκτός υπηρεσίας. Ο δράστης, οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου.

Το όχημα εντοπίστηκε αργότερα από την αστυνομία σταθμευμένο στην οδό Ήρας. Ο 32χρονος Αλβανός αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα κλοπής και απείθεια, ενώ ο συνεργός του παραμένει ασύλληπτος.