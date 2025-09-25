Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στο Μαρούσι, όταν περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. κλήθηκε να παρέμβει σε επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σε οικία της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή τριών μελών της οικογένειας: μιας 30χρονης γυναίκας, του αδελφού της και της μητέρας τους. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο, καθώς η 30χρονη φέρεται να επιτέθηκε σε αστυνομικό και να τον δάγκωσε στο δεξί μπράτσο, προκαλώντας του ελαφρύ τραυματισμό. Ο αστυνομικός διακομίσθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Εις βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, σωματικές βλάβες και βία κατά υπαλλήλων.