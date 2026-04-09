Ένα βίαιο επεισόδιο ληστείας σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 8/4 προς Πέμπτη σε παρκάκι στο Μαρούσι και συγκεκριμένα στη γωνία των οδών Δάφνης και Αναπαύσεως, όταν άγνωστος δράστης επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον ενός ανήλικου με στόχο να του αρπάξει μία αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό.

Το θύμα, ένας 17χρονος αλβανικής καταγωγής, βρισκόταν εκείνη την ώρα στο σημείο παρέα με δύο φίλους του, ηλικίας 18 και 20 ετών.

Ο άγνωστος τους πλησίασε και με την απειλή μαχαιριού επιχείρησε να αποσπάσει το κόσμημα από τον νεαρό.

Ο 17χρονος αντιστάθηκε, κάτι που εξαγρίωσε τον επιτιθέμενο, με αποτέλεσμα να τον μαχαιρώσει στο στέρνο, στα χέρια και στα πόδια πριν τραπεί σε φυγή.

Ο τραυματισμένος νεαρός διακομίστηκε αιμόφυρτος αρχικά στο ΚΑΤ και στη συνέχεια στον Ερυθρό Σταυρό, όπου και νοσηλεύεται.

Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος και οι αρχές διενεργούν έρευνες για τον εντοπισμό του.